Продажи новых тракторов в Украине взлетели почти на 80%

С января по октябрь включительно продажи новых тракторов в Украине, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличились на 79%.

Как сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), количество проданных единиц техники превысило показатели аналогичных периодов 2016-2017 годов на 23% и 26,7% соответственно.

В организации отмечают, что ряд брендов, таких как CLAAS, Massey Ferguson, МТЗ, значительно улучшили свои прошлогодние показатели, продемонстрировав более чем двойной рост продаж после довольно сложного 2020 года.

По данным УКАБ, в общей структуре приобретенной техники лидером остается МТЗ, занимающий фактически "монопольное положение" в сегменте тракторов до 100 лошадиных сил, составляющих львиную долю его продаж.

Что касается отечественного производителя ХТЗ, то сейчас показатели продаж тракторов почти аналогичны прошлогодним.

В сегменте тракторов с объемом топливного бака более 130 литров структура более диверсифицирована, но основными игроками остаются: John Deere, New Holland, CASE, бренды Agco Corporation и CLAAS.

Напомним, 7 сентября на выставке "АГРО-Винница" состоялась всеукраинская премьера нового бренда китайских тракторов Changfa.

Ранее сообщалось, что год назад в Украине на треть сократились объемы закупки отечественных тракторов и комбайнов из-за отсутствия обещанных правительством субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники.