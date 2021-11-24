АО "Укрзализныця" временно изменит расписание поездов харьковского направления. Новый график будет действовать только несколько дней в декабре. Это связано с проведением ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Ремонтные работы проведут на станции Люботин. "Укрзализныця" меняет расписание поездов харьковского направления на период с 15 по 20 декабря, именно в эти дни будут проходить ремонтные работы.

"Изменение времени отправления и задержки в пути до 30 минут распространяется на расписание 16 поездов, проходящих через Харьков. Это будет отражено в расписаниях, системе продаж и непосредственно в билетах", — резюмировали в компании.

Поезда № 142/141-114/113 Львов – Бахмут и № 1/2 Ивано-Франковск – Константиновка в указанный период будут ходить в обоих направлениях в объезд Харькова. По этой причине с 15 по 20 декабря из рейса Львов — Бахмут — Львов исключат остановки на станциях Святогорск, Изюм, Балаклея, Харьков. Вместо них появятся остановки на станциях Славянск и Лозовая.

В этот же период из маршрутка Ивано-Франковск — Константиновка — Ивано-Франковск уберут остановки на станциях Святогорск, Изюм, Лиман, Славянский курорт, Харьков. Взамен появятся остановки на станциях Славянск и Лозовая.

"Обращаем внимание пассажиров, что эти изменения относятся исключительно к рейсам в период с 15 по 20 декабря, продажи на которые были временно ограничены на время доработки графика", — уточнили в УЗ.

Ранее "Укрзализныця" запустила "Дунайский экспресс" Измаил — Одесса. По маршруту будет курсировать современный дизель-поезд украинского производства. Поезд №7002/7001 Одесса — Измаил будет отправляться из Одессы ежедневно в 19:50 и прибывать в Измаил в 00:32. Обратно поезд будет отправляться в 01:29 и прибывать в Одессу в 06:11.

Билеты на этот поезд уже есть в продаже. Также "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда нового графика, который начинает действовать с 12 декабря текущего года. Он предусматривает запуск 19 пар новых поездов, еще 49 будут ускорены. Благодаря новому графику создали 29 новых сообщений областных и региональных центров, в том числе в популярных туристических направлениях.

С целью развития туризма УЗ также планирует проложить железнодорожную ветку на Буковель. Одним из рассматриваемых вариантов является продолжение железной дороги от станции "Татаров" непосредственно к курорту.