"Укрзализныця" установила 4-летний рекорд по перевозке грузов

В январе 2022 года “Укрзализныця” перевезла 26,1 млн тонн грузов, а грузооборот за отчетный период составил 15,8 млрд т/км.

Как сообщает пресс-служба ЖД-предприятия, эти показатели стали рекордными за последние четыре года.

По данным УЗ, показатель грузоперевозок в январе 2022 года на 18,2% больше января 2021 года, на 9,2% больше января 2020 года и на 6,4% больше января 2019 года.

Январский грузооборот текущего года больше января 2021 года на 31,8%, января 2020 года – на 21,7%, января 2019 года – на 6,1%.

Кроме того, еще одним рекордным показателем за последние пять лет стала январская среднесуточная погрузка грузов, которая составила 694 тысячи тонн.

Этот показатель на 15% больше января 2021 года, на 5% больше января 2020 года, на 6% больше января 2019 года и незначительно больше показателя января 2018 года.

В УЗ отмечают, что "Укрзализныця" по итогам января – декабря 2021 года вышла на показатель среднесуточной погрузки грузов в 727,6 тысячи тонн, что на 2,1% больше, чем за 2020 год и на 1,4% больше доэпидемического 2019 года.

За этот период было перевезено 314,3 млн тонн, что на 3% больше, чем за 2020 год. Перевозки во внутреннем сообщении составили 149,8 млн тонн, на экспорт – 112,4 млн тонн, импорт – 40,6 млн тонн и транзит – 11,5 млн тонн.

Напомним, в начале декабря 2021 года "Укрзализныця" вынужденно ограничила транзитные перевозки грузов по территории Украины в связи с проведением активных работ по модернизации инфраструктуры.

В частности, УЗ начала активные работы по электрификации участка Ковель — Изов — государственная граница.