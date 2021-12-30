"Укрзализныця" запускает двухэтажный поезд Skoda по маршруту Киев - Львов (ФОТО)

В четверг, 30 декабря, состоится первый рейс двухэтажного электропоезда Skoda по маршруту №747 Киев — Львов. Об этом сообщает пресс-служба компании "Укрзализныця".

Поезд будет отправляться из Киева в 16:41 и прибывать во Львов в 00:45. По пути следования предстоят остановки на станциях в Виннице, Хмельницком, Тернополе и других городах.

Шестивагонный электропоезд чешского производства Skoda произведен в 2012 году. На Киевском электровагоноремонтном заводе провели его масштабный ремонт. Поезд полностью обновили.

Поезд в ремонте. Фото: Facebook УЗ

Двухэтажный поезд Skoda. Фото: Facebook УЗ

Вагоны оборудовали:

розетками с разъемами USB для каждого пассажира,

пеленальными столиками,

пандусами и местами для перевозки людей с инвалидностью,

держателями для велосипедов,

системами видеонаблюдения, кондиционирования, вентиляции, пожарной сигнализации и пожаротушения,

вакуумными туалетами.

За день до первого рейса двухэтажного электропоезда Skoda "Укрзализныця" запустила новый City Express от Василькова до Киева. Построена также новая пассажирская платформа, расположенная в центре Василькова, куда теперь будут прибывать все пригородные поезда из столицы.

"Укрзализныця" также объявила тендер на закупку 80 электропоездов, из которых 30 поездов переменного тока и 30 поездов постоянного тока для пригородных перевозок в рамках проектов City Express и 20 поездов переменного тока для существующих и новых региональных маршрутов.