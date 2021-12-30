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"Укрзализныця" запускает двухэтажный поезд Skoda по маршруту Киев - Львов (ФОТО)
В четверг, 30 декабря, состоится первый рейс двухэтажного электропоезда Skoda по маршруту №747 Киев — Львов. Об этом сообщает пресс-служба компании "Укрзализныця".
Поезд будет отправляться из Киева в 16:41 и прибывать во Львов в 00:45. По пути следования предстоят остановки на станциях в Виннице, Хмельницком, Тернополе и других городах.
Шестивагонный электропоезд чешского производства Skoda произведен в 2012 году. На Киевском электровагоноремонтном заводе провели его масштабный ремонт. Поезд полностью обновили.
Вагоны оборудовали:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- розетками с разъемами USB для каждого пассажира,
- пеленальными столиками,
- пандусами и местами для перевозки людей с инвалидностью,
- держателями для велосипедов,
- системами видеонаблюдения, кондиционирования, вентиляции, пожарной сигнализации и пожаротушения,
- вакуумными туалетами.
За день до первого рейса двухэтажного электропоезда Skoda "Укрзализныця" запустила новый City Express от Василькова до Киева. Построена также новая пассажирская платформа, расположенная в центре Василькова, куда теперь будут прибывать все пригородные поезда из столицы.
"Укрзализныця" также объявила тендер на закупку 80 электропоездов, из которых 30 поездов переменного тока и 30 поездов постоянного тока для пригородных перевозок в рамках проектов City Express и 20 поездов переменного тока для существующих и новых региональных маршрутов.