"Укрзализныця" запускает экспериментальный поезд из Львова в Коломыю

"Укрзализныця" с 28 февраля назначает экспериментальное курсирование дизель-поезда № 812/813 Львов – Тернополь – Черновцы – Коломыя.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что поезд будет курсировать по будням. Он будет выезжать из Львова в 07:17, из Тернополя в 09:10, из Черновцов в 13:33 и прибывать в Коломыю в 14:34. Обратно выезд из Коломыи в 16:03, из Черновцов в 17:12, из Тернополя в 21:38 и прибытие во Львов в 23:27.

"Таким образом, поезд будет преодолевать расстояние от Черновцов до Львова чуть более чем за 6 часов, соединит областные центры Галиции и Буковины с городами Чортков, Залещики, поселком Кострижевка, станцией Стефанешты и другими населенными пунктами", — говорится в сообщении УЗ.

Маршрут будет обслуживать комфортабельный трехвагонный поезд ДПКр-3 2021 года производства.

"Также на время планового технического осмотра и текущего ремонта дизель-поезда, курсирующего по маршруту "Прикарпатского экспресса" № 807/808 Киверцы — Коломыя, с 14 по 24 февраля этот маршрут будет обслуживать другой дизель-поезд с маршрута "Буковельского экспресса" № 809/ 810 Львов – Ясиня", — сообщили в УЗ.

Кроме этого, в график и маршрут курсирования "Прикарпатского экспресса" внесут временные изменения: он будет курсировать по привычному графику в направлении Киверцев 14-16 и 22-23 февраля, а в направлении Коломыи 15-17 и 23-24 февраля.

"14 и 21 февраля "Прикарпатский экспресс" будет курсировать по сокращенному маршруту Львов – Коломыя, а 17 и 24 февраля – Коломыя – Львов.

"Буковельский экспресс" продолжит курсирование по привычному для себя маршруту по пятницам, субботам и воскресеньям", — добавили в УЗ.

В компании напомнили, что в прошлом году приобрели 3 новых дизель-поезда ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода. В этом году компания планирует получить как минимум два аналогичных дизель-поезда и в марте-апреле расширить сеть курсирования региональных экспрессов.

Напомним, "Укрзализныця" запустила новый City Express от Василькова до Киева.