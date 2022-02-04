Дорогие импортные или дешевые украинские: "Укрзализныця" решает, какие запчасти покупать для своих ремонтных машин

"Укрзализныця" в этом году запланировала осуществить капитальный ремонт 650 км железнодорожных путей и средний ремонт еще 800 километров.

Об этом сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на результаты специального совещания, посвященного подготовке к ремонтному сезону.

В компании также сообщили, что проведут дополнительный анализ эффективности закупок запасных частей к путевым машинам австрийского производителя Plasser & Theurer, задействованным в ремонтах.

Подготовленный в прошлом году аудит, осуществленный официальным представителем компании, рекомендует "Укрзализныце" вернуться к практике закупок оригинальных запасных частей к путевым машинам.

По подсчетам экспертов "Укрзализныци", такое решение может удорожить ремонты и оставить без заказов украинских производителей. Только в 2021 году благодаря использованию запчастей украинских производителей "Укрзализныця" сэкономила 49 миллионов гривен.

Компания сообщила, что проведет дополнительные аудиты качества работы машин Plasser & Theurer во время ремонтных работ и проверку эффективности прошлогодних закупок.

Результаты анализа будут использованы при формировании последующих тендеров на закупки запчастей для путевых ремонтных машин "Укрзализныци".

Напомним, наблюдательный совет "Укрзализныци" на первом заседании в новом составе 2 февраля избрал своим председателем Гепарда Хафера, а заместителем председателя Сергея Лещенко.

До этого набсовет не работал с конца сентября 2021 года после увольнения четырех своих членов, включая Лещенко, из-за окончания срока действия их контрактов. Отметим при этом, что Лещенко в своей обновленной декларации о доходах указал, что заработал в 2021 году на должности члена набсовета УЗ 3,56 млн грн, а всего указал около 6 млн грн дохода.