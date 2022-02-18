"Укрзализныця" запустила электричку из Харькова в Бахмут

“Укрзализныця” в рамках создания кластера пригородных сообщений на востоке Украины запустила модернизированный электропоезд по маршруту Харьков – Бахмут.

Как сообщает пресс-служба ж/д предприятия, 18 февраля 2022 года "Укрзализныця" презентовала создание кластера пригородных сообщений на востоке Украины с центром в Харькове, полностью обслуживаемым модернизированными на собственных мощностях "Укрзализныци" поездами.

В рамках презентации был отправлен в первый рейс инклюзивный электропоезд по маршруту Харьков – Бахмут – Харьков.

По информации УЗ, маршрут будет проходить через 19 станций, среди которых "Изюм", "Святогорск", "Лиман", "Северск" и другие.

Поезд будет курсировать ежедневно, кроме вторника. Отправка из Харькова – в 09:22, прибытие в Бахмут – в 13:57. Из Бахмута поезд будет отправляться в 14:45, прибывать в Харьков в 19:25.

В рамках кластера также курсируют электропоезда по маршрутам Константиновка – Харьков, Харьков – Краматорск и Харьков – Славянск.

В УЗ добавили, что на этом маршруте будет курсировать электропоезд, только что прошедший модернизацию на Киевском электровагоноремонтном заводе. В его составе 10 вагонов, в которых установлены кресла с улучшенными эргономичными свойствами, смонтировано современное освещение, система звукового и визуального оповещения пассажиров.

Кроме этого, поезд приспособлен для перевозки маломобильных граждан и имеет места для размещения велосипедов.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" с 28 февраля назначает экспериментальное курсирование дизель-поезда № 812/813 Львов – Тернополь – Черновцы – Коломыя.

Напомним, в конце декабря 2021 года "Укрзализныця" запустила новый City Express от Василькова до Киева.