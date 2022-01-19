В Киеве перевозчики проведут акцию у посольства Польши против ужесточения квот на транспортировку грузов

Участники Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АсМАП) проведут 20 января в Киеве акцию возле здания посольства Республики Польша в Украине, чтобы привлечь внимание к уменьшению количества разрешений для перевозки грузов по территории ПНР. Об этом сообщила АсМАП.

"Перевозчики требуют прекратить ограничивать доступ на рынок Польши, транзит в страны ЕС и вернуть квоту разрешений на международные автомобильные перевозки грузов с Польшей на уровень, действовавший на момент вступления в силу Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом (200 000 шт.)", — говорится в заявлении.

После сокращения количества разрешений со стороны Польши значительно усложнилась ситуация с вывозом товаров, выпускаемых украинскими производителями. В результате ограничен транзит украинских грузов более чем в десять стран Европы.

Перевозчики также они обратились с просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому поднять этот вопрос на встрече с президентом Республики Польша Анджеем Дудой.

На 2021 год квота польских разрешений для украинских перевозчиков составляля 160 тысяч разрешений, что на 40 тысяч меньше, чем в 2016 году, когда заработала зона свободной торговли между Украиной и ЕС.

В АсМАП заявляют , что современная потребность отечественных перевозчиков составляет не менее 230 тысяч разрешений.

В ноябре 2021 года Украина уже инициировала обсуждение вопросов польских разрешений и либерализации транзитных грузовых автоперевозок из ЕС в ходе рабочей встречи в Брюсселе вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной и заместителя министра инфраструктуры Мустафы Найема с генеральным директором DG MOVE Еврокомиссии Генриком Хололеем.

В свою очередь польская железная дорога PKP ожидает отмены транспортных ограничений на транзит грузов в страну, которые с 20 января должны вступить в силу со стороны "Укрзализныци".

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