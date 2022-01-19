- Категория
- Транспорт
- Дата публикации
-
В Киеве перевозчики проведут акцию у посольства Польши против ужесточения квот на транспортировку грузов
Участники Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АсМАП) проведут 20 января в Киеве акцию возле здания посольства Республики Польша в Украине, чтобы привлечь внимание к уменьшению количества разрешений для перевозки грузов по территории ПНР. Об этом сообщила АсМАП.
После сокращения количества разрешений со стороны Польши значительно усложнилась ситуация с вывозом товаров, выпускаемых украинскими производителями. В результате ограничен транзит украинских грузов более чем в десять стран Европы.
Перевозчики также они обратились с просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому поднять этот вопрос на встрече с президентом Республики Польша Анджеем Дудой.
На 2021 год квота польских разрешений для украинских перевозчиков составляля 160 тысяч разрешений, что на 40 тысяч меньше, чем в 2016 году, когда заработала зона свободной торговли между Украиной и ЕС.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В АсМАП заявляют , что современная потребность отечественных перевозчиков составляет не менее 230 тысяч разрешений.
В ноябре 2021 года Украина уже инициировала обсуждение вопросов польских разрешений и либерализации транзитных грузовых автоперевозок из ЕС в ходе рабочей встречи в Брюсселе вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной и заместителя министра инфраструктуры Мустафы Найема с генеральным директором DG MOVE Еврокомиссии Генриком Хололеем.
В свою очередь польская железная дорога PKP ожидает отмены транспортных ограничений на транзит грузов в страну, которые с 20 января должны вступить в силу со стороны "Укрзализныци".
Фото: Depositphotos