В Верховной Раде собираются снизить ставки НДС для внутренних авиаперевозок — Кубраков

Народные депутаты, члены транспортного комитета, инициировали снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для внутренних авиаперевозок. Планируется, что это будет способствовать снижению цен на билеты на внутренние перелеты.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков во время выступления на форуме "Большая стройка: Авиация. Туризм".

На сегодняшний день для международных перевозок действует нулевая ставка. Для внутренних действует ставка 20%. Тот компромисс, который правительство и нардепы обсудили на последней встрече, предусматривает, что ставку НДС для внутренних авиаперевозок снизят до 7%.

"Мы ощущаем, что точно будет на 10-20% дешевле (билеты. — Delo.ua). А это значит, что все-таки мы увеличим объемы, и внутренние авиаперевозки станут более доступными для наших граждан", — сказал министр.

Мининфраструктуры заметило, что в последнее время в Украине активно возобновляются регулярные авиаперевозки внутри страны. В целом с начала 2021 года показатели по внутренним авиаперевозкам на 15-20% превышают уровень 2019 года.

По словам Кубракова, министерство работает над тем, чтобы сделать внутренние перевозки более комфортными. Речь идет, к примеру, о развитии сети аэропортов. В частности, планируется строительство аэродрома недалеко от Мариуполя и Краматорска.

Кроме того, государство планирует построить главный аэропорт на Закарпатье – в Мукачево, о чем ранее заявлял президент Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в целом за 2021 год государственные инвестиции в развитие авиационной отрасли составили 3,4 млрд грн.

В частности, 1,4 млрд грн вложили в строительство аэропорта в Днепре, 700 млн грн — в строительство аэропорта в Одессе, еще 600 млн грн направили для аэропорта в Виннице, 500 млн грн — для аэропорта в Херсоне.

Ранее Шмыгаль поручил снизить цены на билеты для авиарейсов по Украине. По его словам, это будет способствовать развитию внутреннего туризма и стимулировать экономику.