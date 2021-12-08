В Японии запустят первые в стране автобусы-поезда (ФОТО)

В Японии с 25 декабря запустят первый поезд, который может ездить и по автомобильной дороге, и по рельсам. Новый вид транспорта будет курсировать между префектурами Токусима и Коти. Об этом сообщает Newatlas.

Двухрежимный автомобиль (DMV)\, или, как его еще называют, автобус-поезд, разрабатывали с 2002 года. Этим проектом занималась компания Asa Coast.

По состоянию на конец декабря у компании есть три таких автобуса-поезда. Каждый DMV — это модифицированный автобус с дизельным двигателем. Одновременно он может перевозить 23 пассажира (18 сидячих, четыре стоящих) вместе с водителем.

По автомобильной дороге он едет на своих шинах, как только ему нужно перейти на ж/д, DMV сможет встать на рельсы с помощью своей гусеницы.

Водителю достаточно нажать на нужную кнопку, чтобы и передние, и задние комплекты стальных рельсовых колес развернулись с его нижней стороны.

Максимальная скорость автобусов-поездов на железной дороге 80 километров в час, а крейсерская — 60 километров в час.

Согласно маршруту, по которому будут ездить DMV, они будут дважды менять режимы движения. Сообщается, что весь процесс изменения режима занимает всего 15 секунд. По соображениям безопасности транспортное средство не будет использовать существующие железнодорожные пути, которые в настоящее время используются поездами.

На железной дороге DMV может разгоняться до 80 километров в час. Фото: Newatlas

Напоминаем, что также в Японии летающее авто впервые поднялось в воздух с человеком на борту. Несмотря на то, что за рулем автомобиля был пилот, автоматические системы помогали обеспечивать стабильность и безопасность полета.

Похожую идею реализовала компания Renault. Компания создала летающий автомобиль размером с человека. Автомобиль модернизировали в честь 60-летия выпуска Renault '4'. Таким образом, компания хочет показать, как бренд может развиться через 60 лет. Летающий автомобиль назвали AIR4.