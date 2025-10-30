Вантажні перевезення в Україні: ключові маршрути та їхня завантаженість

Український сектор вантажних перевезеннь переживає період глибокої трансформації, спричиненої поєднанням воєнних реалій та необхідністю кардинальної перебудови логістичних ланцюгів. Традиційні маршрути змінюються, звичні схеми доставки втрачають актуальність, а учасники ринку змушені шукати нові операційні моделі. Редакція Delo.ua розглянула актуальну статистику та галузеві тренди, щоб з'ясувати, як змінилася галузь вантажних перевезеннь в Україні.

Статистика вантажних перевезень на 2025 рік

Офіційна державна статистика демонструє складну картину галузі. За перші сім місяців 2025 року українські перевізники транспортували близько 181,2 мільйона тонн вантажів. Це на 12,6% менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Падіння суттєве, але не критичне, що свідчить про збереження базової функціональності логістичної системи країни.

Ще більш показовим виявився показник вантажообігу в тонно-кілометрах: він знизився на 13,5% до приблизно 94,37 мільярда тонно-кілометрів. Це означає, що вантажі не тільки перевозяться в меншій кількості, але й долають коротші відстані, що кардинально змінює економіку галузі.

Ключові фактори, що спричинили таке скорочення, формують складну мозаїку викликів. Зміна традиційних маршрутів через воєнні дії змусила перевізників шукати альтернативні, часто довші та економічно менш ефективні шляхи.

Втрата доступу до частини морських портів та прикордонних переходів обмежила можливості для міжнародної логістики. Дефіцит справного рухомого складу через пошкодження техніки та складнощі з оновленням парку додатково стримує розвиток галузі.

Ключові артерії вантажних перевезеннь по Україні

У сегменті внутрішніх вантажних перевезень по Україні чітко оформилися кілька основних логістичних осей, які формують каркас національної транспортної системи.

Київський хаб як центральний вузол

Столиця залишається найважливішим логістичним центром країни. Найпопулярніші міжобласні маршрути з'єднують Київ з Харковом, Львовом, Одесою та Дніпром.

Ці напрямки забезпечують базову циркуляцію товарів між найбільшими економічними центрами та обслуговують потреби мільйонів споживачів.

Західна логістична вісь

Львів сформував власну регіональну мережу, що з'єднує його з Києвом, Вінницею та Ужгородом. Західний напрямок набув критичного значення завдяки близькості до європейських кордонів та відносній безпеці регіону.

Південно-західний коридор

Одеса, попри складну безпекову ситуацію, зберігає важливість як транспортний вузол. Маршрути Одеса — Київ, Одеса — Хмельницький та Одеса — Львів формують південно-західну артерію, що забезпечує зв'язок портового міста з рештою країни.

Автомобільний транспорт, який традиційно домінує у внутрішніх перевезеннях, за аналізований період обробив 66,7 мільйона тонн вантажів: на 11% менше, ніж рік тому.

Структурні зміни та фактори впливу

Скорочення обсягів вантажних перевезень Україною не є однорідним процесом. За загальними цифрами ховаються складні структурні зміни, що формують нову операційну реальність галузі.

Зростання частки коротших маршрутів кардинально змінює економіку перевезень. Якщо раніше переважали довгі міжрегіональні рейси, то тепер компанії орієнтуються на локальні та регіональні доставки. Це природно знижує тонажні показники, але може підвищувати частоту рейсів.

Різниця в динаміці між видами транспорту також заслуговує на увагу. Автомобільний транспорт демонструє менше падіння вантажообігу (лише 4%) порівняно з залізничним (11%). Це свідчить про вищу адаптивність автотранспорту до мінливих умов та його здатність швидко перебудовувати маршрути.

Адаптація як ключ до виживання

Сектор вантажних перевезень по Україні переживає складну фазу адаптації до нової реальності. Обсяги скорочуються, але одночасно трансформуються маршрути, операційні механізми та бізнес-моделі. Це глибока структурна перебудова всієї галузі.

З іншого боку, для далекоглядного бізнесу ця ситуація відкриває унікальні можливості. Компанії, які швидко реагують на зміни, інвестують у технології та будують гнучкі операційні моделі, можуть здобути значну конкурентну перевагу в умовах нової логістичної реальності. Ринок перерозподіляється, і саме зараз формуються майбутні лідери галузі вантажних перевезень в Україні.