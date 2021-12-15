Еврокомиссия готовит реформу Шенгенской зоны

Европейский Союз рассматривает возможность изменения Шенгенской зоны с учетом уроков пандемии коронавируса и миграционного кризиса. Об этом сообщает Еврокомиссия.

Документ предусматривает улучшение координации ЕС в ситуациях серьезных угроз общественному здоровью, затрагивающих одно или несколько государств-членов. Так, в случае непредвиденных угроз страны могут в одностороннем порядке ввести контроль на внутренних границах на 30 дней с возможностью продления до трех месяцев.

Планируется наладить более тесное взаимодействие органов правопорядка стран Евросоюза. Это поможет в короткие сроки депортировать нарушителей границы в страны, из которых они прибыли.

Также предлагается правовая основа для ограничений на несущественные поездки в Европейский Союз в эпидемических ситуациях и усиление координации ЕС в случае кризисов.

Основываясь на опыте пандемии, в предложении будет создан новый механизм, позволяющий Совету Евросоюза своевременно принять обязательный документ, устанавливающий временные ограничения на поездки на внешних границах, если это необходимо в целях здравоохранения. Благодаря такому механизму будут применяться единые ограничения на поездки.

Напомним, несколько стран Европейского Союза в связи с пандемией коронавируса ужесточили условия въезда для украинцев.

Власти Испании временно ограничили поездки невакцинированных туристов. Согласно обновленным правилам, въезд будет разрешен только тем украинцам, кто прошел полный курс вакцинации против коронавируса вакциной, признанной Всемирной организацией здравоохранения или Европейским агентством лекарственных средств.

Еще более жесткие правила установила Польша. За сутки перед вылетом в эту страну необходимо сдать ПЦР-тест. Такое требование касается даже вакцинированных туристов. От карантина освобождаются только дети возрастом до 12 лет под опекой привитых взрослых и взрослые, если они имеют сертификат о полном курсе вакцинации или сертификат о выздоровлении от Covid-19, который получен не ранее чем за полгода до пересечения границы.