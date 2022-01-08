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Путешествия
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"Укрзализныця" продлила период курсирования "Лыжного экспресса"

На маршруте курсирует скоростной поезд Hyundai Rotem.
пгт Славское. Фото: Википедия

"Укрзализныця" назначила дополнительные даты курсирования поезда по маршруту Киев – Славское. 

Как сообщает пресс-служба УЗ, Лыжный экспресс будет дополнительно курсировать 10 и 16 января 2022 года.

По информации ЖД-перевозчика, поезд №745/746 Киев – Славское будет отправляться из Киева в 06:02 и прибывать в конечный пункт в 13:54.

В обратном направлении из Славского поезд будет отправляться в 16:20 и прибывать в Киев в 23:50.

На пути следования к горнолыжному курорту поезд будет останавливаться на станциях Святошино, Коростень, Львов, Стрый и Сколе.

На маршруте курсирует скоростной поезд Hyundai Rotem.

Ранее сообщалось, что  "Укрзализныця" на новогодние праздники назначает дополнительные поезда, увеличивает периодичность, добавляет больше вагонов и продлевает маршруты отдельных рейсов для ряда самых популярных маршрутов.

Напомним,  наибольшим спросом на период рождественских и новогодних праздников пользуются поездки по железной дороге в западном направлении. В такие города, как Львов, Ужгород, Черновцы, продано наибольшее количество билетов.

Автор:
Дмитрий Нарожный