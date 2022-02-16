Virgin Galactic открыла продажу билетов на космические полеты за $450 тысяч

Американская компания Virgin Galactic, основанная британским предпринимателем Ричардом Брэнсоном, объявила, что уже с сегодняшнего дня начнет продавать билеты на суборбитальные космические полеты.

Об этом пишет The Verge.

Так, с 16 февраля любой желающий может забронировать себе место на космоплане компании.

Отмечается, что стоимость билета стартует от $450 тысяч. Зарезервировать его можно по депозиту $150 тысяч, а остальное уплатить перед самим полетом. Бронирование, кроме самого путешествия в космос, включает в себя несколько дней обучения и подготовки.

Космические туристы будут летать на борту ракетного корабля компании SpaceShipTwo Unity. Полеты будут совершаться с космодрома в Нью-Мексико.

В общей сложности путешествие будет длиться около 90 минут. Пассажиры будут подниматься на высоту более 50 миль (80,5 км), где в течение 4 минут будут находиться в состоянии невесомости.

"Мы планируем привлечь наших первых 1000 клиентов до начала коммерческого обслуживания в конце этого года, что обеспечит невероятно прочную основу, когда мы начнем регулярные операции и расширим наш парк", — заявил генеральный директор Virgin Group Майкл Колглазиер.

Отметим, что основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон летал в космос 11 июля 2021 года. Полет длился около двух часов и закончился успешно. Корабль Unity-22 поднялся на высоту 80 км. Кроме Брэнсона на борту находились два пилота и еще три специалиста.

Конкурент британского миллиардера Джефф Безос взлетал в космос 20 июля 2021 года на корабле New Shepard, построенном его компанией Blue Origin. Полет длился 11 минут.

А 16 сентября 2021 года частная аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX запустила на орбиту первую полностью гражданскую миссию, отправившуюся в космос без сопровождения профессионалов.