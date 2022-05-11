Фонд гарантування відновлює продаж активів банків-банкрутів

Фонд гарантування вкладів відновлює продаж активів банків, що ліквідуються. Уже найближчим часом інформація про перші лоти буде заведена до системи Prozorro.Продажі.

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Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

На аукціони буде виставлено об’єкти нерухомості, які перебувають на балансі банків, що ліквідуються.

"Першими лотами стануть об'єкти нерухомості банків "Земельний капітал" та «Місто банк". Частина активів буде виставлена вперше, частина – уже добре знайома ринку. Очікуємо, що перші аукціони відбудуться у системі Prozorro.Продажі уже у перших числах червня», – сказав директор департаменту консолідованого продажу активів фонду Олександр Кульчицький.

Крім того вже триває передпродажна підготовка активів МР Банку та Промінвестбанку.

Зазначимо, продаж активів банків, що ліквідовуються, призупиняли через війну. Це було продиктовано не лише відсутністю попиту, а й закриттям доступу до реєстрів, що фактично унеможливлювало оформлення угод.