Фонд гарантирования возобновляет продажу активов банков-банкротов

Фонд гарантирования вкладов возобновляет продажу ликвидируемых активов банков. Уже в ближайшее время информация о первых лотах будет представлена в системе Prozorro.Продажи.

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Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

На аукционы будут выставлены объекты недвижимости, находящиеся на балансе ликвидируемых банков.

"Первыми лотами станут объекты недвижимости банков "Земельный капитал" и "Город банк". Часть активов будет выставлена впервые, часть – уже хорошо знакома рынку. Ожидаем, что первые аукционы состоятся в системе Prozorro. Продажи уже в первых числах июня", – сказал директор департамента консолидированных продаж активов фонда Александр Кульчицкий.

Кроме того, уже идет предпродажная подготовка активов МР Банка и Проминвестбанка.

Отметим, продажу активов ликвидируемых банков приостанавливали из-за войны. Это было продиктовано не только отсутствием спроса, но и закрытием доступа к реестрам, что фактически исключало возможность оформления сделок.

Напомним, после вторжения РФ в Украину НБУ аннулировал лицензии и ликвидировал МР Банк (ранее Сбербанк) и Проминвестбанк. Эти банковские учреждения находились под контролем РФ. В Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) запустили процедуру ликвидации российских банков.

Также Кабинет министров поддержал предложение Национального банка Украины (НБУ) о национализации 26 млрд грн активов выведенных с украинского рынка российских банков.