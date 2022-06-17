Прискорений план виходу Freedom Holding Corp із Росії: покупця компаній оголосять протягом 1-2 тижнів

Холдинг Freedom Holding Corp ґрунтовно переглянув терміни виходу бізнесу з Росії та оголосить потенційного покупця компаній протягом 1-2 тижнів.

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31 травня у річному звіті за 2022 фіскальний рік , розміщеному на сайті Комісії з цінних паперів та бірж США ("SEC"), Freedom Holding Corp. повідомила про виключення російських дочірніх компаній (ТОВ "Інвестиційна компанія Фрідом Фінанс" та ТОВ "ФФІН Банк") зі складу холдингу у відповідь на широкомасштабні військові дії Росії проти України.

Передбачалося, що активи російських компаній продадуть спочатку Тімуру Турлову, СЕО Freedom Holding Corp., а згодом їх викупить топ-менеджмент компаній або інші покупці.

16 червня на сайті Комісії з цінних паперів та бірж США ("SEC") з'явилася новина про зміну процедури виходу холдингу з російського ринку. Процедура повинна відповідати умовам OFAC (Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США), згідно з якими російські дочірні компанії холдингу будуть продані кінцевому покупцеві без посередництва СЕО Freedom Holding Corp. Тімура Турлова.

"Холдинг ґрунтовно переглянув попередні терміни виходу бізнесу з Росії, які передбачали процедуру тривалістю 1-1,5 року. Ми відмовилися від проміжного продажу компаній на мене і виходитимемо з бізнесу через прямий продаж російських компаній третім особам, які не афілійовані до холдингу. Хто стане потенційним покупцем компаній та терміни повного виходу холдингу з російського бізнесу оголосимо протягом 1-2 тижнів", - заявив Тимур Турлов.

ДОВІДКА:

Freedom Holding Corp. публічна американська компанія, зареєстрована у штаті Невада (США). Холдинг веде операційну діяльність у 13 країнах світу, серед яких Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Україна, Німеччина, США, Азербайджан, Великобританія, Кіпр, Греція, Іспанія, Росія та Вірменія. В Україні Freedom Holding Corp. представлений інвестиційною фірмою "Фрідом Фінанс України".

Акції Freedom Holding Corp. з жовтня 2019 року торгуються на фондовій біржі NASDAQ, капіталізація становить близько $2,35 млрд. Холдинг надає клієнтам доступ до інвестування на найбільші фондові біржі світу.