Куратор КРАІЛ Україна Борис Баум, пов'язаний з адміністрацією Путіна, пролобіював видачу ліцензії російському 1хBet - ЗМІ

Букмекерська корпорація з російським корінням 1XBet у розпал війни отримала в Україні ліцензію на букмекерську діяльність. У цьому їй сприяв Борис Баум, пов'язаний із заступником голови Держдуми РФ та спецпредставником Володимира Путіна Олександром Бабаковим

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Про це йдеться у розслідуванні InformNapalm.org .

Згідно з публічними реєстрами, "офіційний" 1XBet працює в Україні від імені ТОВ "Твоя беттингова компанія". Саме це ТОВ отримало ліцензію на ведення букмекерської діяльності та організацію азартних ігор. Власником її вважається Сергій Петрович Цибін.

Справа в тому, що 1XBet – вкрай розрізнена структура із сотень компаній у всьому світі. Юридично ця махіна не має кінцевого єдиного власника, і зв'язки також не фіксуються.

"Однак кінцеві власники цього бізнесу все ж таки існують. Ними з моменту заснування 1XBet залишаються троє росіян — Роман Семіохін, Сергій Каршков і Дмитро Казорін. Перша беттингова платформа 1XBet була створена ними в Брянську", — йдеться у розслідуванні.

По діяльності 1XBet у РФ була навіть кримінальна справа і засновники нібито перебувають у розшуку. Проте насправді вони живуть на Кіпрі, дають інтерв'ю Forbes, ведуть там бізнес та будують 22-поверховий офіс для 1XBet.

А кримінальну справу у РФ було зам'ято після того, як 1XBet стало спонсором російського ФК "Динамо", який контролюється російськими силовиками. Зараз у РФ, незважаючи на нелегальне становище 1XBet, працює їх "клон" — 1XСтавка.

1XBet неодноразово потрапляв у скандали у всьому світі. Зокрема, їхню діяльність було зупинено у Великій Британії, у Кенії. А в США Американська асоціація кінематографістів звинуватила 1XBet у спонсоруванні піратства.

Однак, незважаючи на такий шлейф, росіяни змогли отримати ліцензію в Україні, причому під час війни.

У цьому їм допоміг Борис Баум – перший заступник голови консультаційно-експертної ради Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), якого розслідувачі називають сірим кардиналом азартних ігор в Україні.

Баум багато років працював топ-менеджером в енергетичній компанії VS Energy, яку до 2021 року контролювали російські бізнесмени Олександр Бабаков (зараз – депутат Держдуми, а раніше відомий як представник "Лужніковського" угруповання), Євген Гінер та Михайло Воєводін.

VS Energy в Україні контролює частки в енергокомпаніях "Житомиробленерго", "Закарпаттяобленерго", "Кіровоградобленерго", "Херсонобленерго", "Рівнеобленерго", "Чернівціобленерго" та "Хмельницькобленерго".

У розслідуванні йдеться, що Баум звів Семіохіна, Каршкова з Михайлом Спектором — ще одним вихідцем із "лужниківських". Наразі Спектор розвиває бізнес 1XBet в Україні.

Він же і пролобіював у КРАІЛ отримання ліцензії для 1XBet. Оскільки поки що оформлялися папери, почалася широкомасштабна війна між Росією та Україною, росіянам довелося пообіцяти купити військові ОВДП на 500 млн грн.

"Від 1XBet була і ще одна пропозиція — дозволити приймати ставки від гравців-нерезидентів України та запровадити пільгове оподаткування для такої діяльності", — йдеться у розслідуванні.

Це, як зазначають у InformNapalm, дасть можливість 1XBet розширити свою діяльність у всьому світі з-під української парасольки та дозволить відмивати гроші від операцій, проведених поза Україною.

Розслідувачі повідомили, що Київська прокуратура вже веде слідство щодо діяльності "Твоєї беттингової компанії", але закликали звернути на ситуацію увагу СБУ та РНБО.