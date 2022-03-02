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Окупанти зайшли до Балаклії Харківської області: мер заявив, що залишається у місті та не співпрацює з ворогом

Окупанти зайшли до Балаклії Харківської області: мер заявив, що залишається у місті та не співпрацює з ворогом
Окупанти зайшли до Балаклії Харківської області: мер заявив, що залишається у місті та не співпрацює з ворогом

Російські окупанти вже знаходяться на території Балаклії у Харківській області. Міська влада та особисто мер міста Іван Столбовий заявив, що не співпрацюватимуть з військами Російської Федерації.

Про це повідомляє мер Балаклії у Facebook.

"Дорогі земляки! Російські війська увійшли на територію Балаклійської громади! Балаклійська міськрада, виконком і я особисто не співпрацюватимемо з військами РФ! Залишаюся в рідному місті, на своїй землі, нікуди не втечу! Бережіть себе і своїх рідних!" — написав Столбовий.

Фото 2 — Окупанти зайшли до Балаклії Харківської області: мер заявив, що залишається у місті та не співпрацює з ворогом

В Україні сьомий день продовжується війна. 24 лютого о 4-й ранку почалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації зробили масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.

Автор:
Світлана Манько