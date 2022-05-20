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"Слуга народу" Жан Беленюк отримав від розвідки нагородний пістолет "Глок-19"

"Слуга народу" Жан Беленюк отримав від розвідки нагородний пістолет "Глок-19"

Служба зовнішньої розвідки України нагородила народного депутата від "Слуга народу" Жана Беленюка пістолетом "Глок-19". Відповідний наказ було підписано ще у квітні 2022 року, повідомляють Українські Новини з посиланням на політичного експерта Олександра Кочеткова.

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Експерт порівняв це нагородження з нагородженням одіозного нардепа із президентської фракції Миколи Тищенка пістолетом Стечкіна, "за героїчну оборону Мукачевого".

Фото 2 — "Слуга народу" Жан Беленюк отримав від розвідки нагородний пістолет "Глок-19"

"Представники влади взагалі та депутати зокрема, ви що, не відчуваєте доленосності моменту, ви дихаєте якимось іншим повітрям? Українські герої борються на фронтах, гинуть, захищаючи Україну, а ви собі сувеніри навіть не у вигляді вітчизняних "Фортів", а імпортних "Глоків" виписуєте?!", - написав Олександр Кочетков.

Він також запропонував представникам влади, які володіють нагородною зброєю, застосувати її на полі бою проти російських окупантів. "Готові воювати — на фронт там видадуть справжню зброю. Хочете робити селфі на фоні жертв Бучі - і без пістолета обійдетесь. Можу повірити, що з боку спортсмена Жана Беленюка це непорозуміння, лажа не зі зла. Але хтось у владі має займатися недопущенням таких лаж. Інакше лиха не уникнути", — йдеться у пості.

Нагадаємо, "Глок-19" не перший подарунок Жану Беленюку від держави. Раніше за спортивні здобутки йому виділили квартиру у Києві. Ще одну він отримав у Полтаві – сприяв президент Федерації греко-римської боротьби України, депутат Полтавської облради Олег Сазонов, якого місцеві ЗМІ називають спонсором Беленюка.