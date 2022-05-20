"Слуга народу" Жан Беленюк отримав від розвідки нагородний пістолет "Глок-19"

Служба зовнішньої розвідки України нагородила народного депутата від "Слуга народу" Жана Беленюка пістолетом "Глок-19". Відповідний наказ було підписано ще у квітні 2022 року, повідомляють Українські Новини з посиланням на політичного експерта Олександра Кочеткова.

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Експерт порівняв це нагородження з нагородженням одіозного нардепа із президентської фракції Миколи Тищенка пістолетом Стечкіна, "за героїчну оборону Мукачевого".

"Представники влади взагалі та депутати зокрема, ви що, не відчуваєте доленосності моменту, ви дихаєте якимось іншим повітрям? Українські герої борються на фронтах, гинуть, захищаючи Україну, а ви собі сувеніри навіть не у вигляді вітчизняних "Фортів", а імпортних "Глоків" виписуєте?!", - написав Олександр Кочетков.

Він також запропонував представникам влади, які володіють нагородною зброєю, застосувати її на полі бою проти російських окупантів. "Готові воювати — на фронт там видадуть справжню зброю. Хочете робити селфі на фоні жертв Бучі - і без пістолета обійдетесь. Можу повірити, що з боку спортсмена Жана Беленюка це непорозуміння, лажа не зі зла. Але хтось у владі має займатися недопущенням таких лаж. Інакше лиха не уникнути", — йдеться у пості.

Нагадаємо, "Глок-19" не перший подарунок Жану Беленюку від держави. Раніше за спортивні здобутки йому виділили квартиру у Києві. Ще одну він отримав у Полтаві – сприяв президент Федерації греко-римської боротьби України, депутат Полтавської облради Олег Сазонов, якого місцеві ЗМІ називають спонсором Беленюка.