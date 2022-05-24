Школи повного дня запрошують дітей на навчання у Львові та Києві

Команда мережі шкіл КМДШ у Києві та Львові активно працює над тим, щоб і нинішні, і нові учні розпочали навчальний рік з чіткими алгоритмами, форматами та сценаріями

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Не припиняти навчатися та навчати під час війни – значить захищати освітній фронт. А ще це означає розвиватися, щоб розвивати нашу країну. Учні мережі шкіл КМДШ, як і багато інших школярів України, під час війни навчалися онлайн, навіть з різних куточків світу.

Не так мріяли завершити навчальний рік українські діти, але сподіваємося, що з вересня кожен першокласник та школяр розпочне навчання в улюбленій школі: чи то в традиційному форматі, чи в якомусь абсолютно іншому, але добре продуманому, а головне, ефективному.

Команда мережі шкіл КМДШ у Києві та Львові активно працює над тим, щоб і нинішні, і нові учні розпочали навчальний рік з чіткими алгоритмами, форматами та сценаріями. Школи запрошують дітей на навчання у Львові та Києві – з 1 по 11 клас.

КМДШ – це:

10 років досвіду, три школи у двох містах України, три випускні класи.

10 років досвіду, три школи у двох містах України, три випускні класи. Авторські програми, зокрема, формаційна програма, яка покликана сприяти виникненню та розвитку компетенцій сучасної людини. Це відбувається через групові проекти, індивідуальні бесіди з тьютором чи ментором, студії тощо.

покликана сприяти виникненню та розвитку компетенцій сучасної людини. Це відбувається через групові проекти, індивідуальні бесіди з тьютором чи ментором, студії тощо. Поглиблене вивчення англійської мови із залученням носіїв. КМДШ у Львові підтвердила статусу офіційного центру з підготовки до Кембриджських іспитів; учні київської КМДШ здобули перемогу в одному з раундів Harvard College World Schools Debate Invitational 2021. В цих дебатах взяли участь понад 185 команд із усього світу.

статусу офіційного центру з підготовки до Кембриджських іспитів; учні київської КМДШ здобули перемогу в одному з раундів Harvard College World Schools Debate Invitational 2021. В цих дебатах взяли участь понад 185 команд із усього світу. Професійні занурення у старшій школі, профорієнтаційні факультети, на яких викладають відомі українські підприємці, представники медіа та IT.

Професійні занурення у старшій школі, профорієнтаційні факультети, на яких викладають відомі українські підприємці, представники медіа та IT. Проектний підхід. Десятирічний досвід школи показує, що навчання через проекти є ефективним, адже учні засвоюють знання комплексно, вчаться генерувати ідеї, в дітей розвивається навичка аналізу та критичного мислення. Наприклад, в школі започаткували конкурс бізнес-ідей «Бомба -ракета», на якому учні представляють ідеї власних стартапів, пропонують стратегії розвитку на ринку України, а оцінює проекти журі – відомі українські підприємці.

Проектний підхід. Десятирічний досвід школи показує, що навчання через проекти є ефективним, адже учні засвоюють знання комплексно, вчаться генерувати ідеї, в дітей розвивається навичка аналізу та критичного мислення. Наприклад, в школі започаткували Окрім практичного підходу до навчання, у школі виділено п’ять базових цінностей, якими керується і команда, і учні – відповідальність, розвиток, креативність, повага, взаємодія. Формування кожної із цих цінностей інтегроване у все життя школи.

Запалити вогник дослідництва, мотивувати, зарядити на творення, дати інструмент, за допомогою якого дитина зможе вчитися та оновлювати знання як у 8, так і в 18 чи 28 років – одне з головних завдань школи.

Дізнатися більше про навчання можна на сайті школи.