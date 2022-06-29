Олена Шостак, СЕО JMIND — про флагманський продукт Infinite, гойдалки війни та плани на Європу та США

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Якими темпами компанія зростала до початку повномасштабного вторгнення? Які ринки та напрями розробки були пріоритетними? Які продукти компанії були драйверами зростання?

- JMIND зараз працює як продуктова компанія. На самому початку ми зробили кілька проєктів під ключ для бізнесів і зарубіжних партнерів холдингу TECHIIA, а далі розвивали власні.

Останні півроку перед вторгненням JMIND готувала до запуску один із флагманських продуктів — Infinite. Це відеострімінгова платформа, за допомогою якої e-commerce майданчики можуть організовувати прямі ефіри з можливістю миттєвої купівлі. Вона дозволяє збільшити продажі та зменшити повернення товарів.

Для старту обрали кілька ринків, де live commerce не розвинений, і ми могли б дати йому поштовх. Україна мала стати тестовим ринком, а далі ми рухались би в країни Перської Затоки та Латинську Америку.

Війна, зрозуміло, ці плани «скорегувала». У рідній країні ми поки що можемо зробити соціальний промопроєкт, на кшталт аукціону Сергія Притули, який у прямому ефірі щось продає, щоб зібрати гроші на обладнання для армії. А з точки зору бізнесу рухаємося в інші ринки.

Паралельно розвиваємо інші продукти, зокрема наш благодійний Blend Social.

Розкажіть про найважчі та найкращі рішення, які довелося ухвалити керівництву компанії, починаючи з 24 лютого.

- Не здаватися й не зупинятися. Змінити стратегію та продовжити працювати. Ми могли б зупинити роботу з Infinite, але ризикнули піти в нові ринки, маючи скорочені через війну бюджети. Могли б відкласти роботу над Blend Social, але навпаки оперативно його переробили в додаток, який допомагає українцям. Це було і найкраще, і найважче.

Що змінилося в роботі компанії? Якщо відбувся релокейт працівників, то як допомогла компанія?

- Ми стали більш згуртовані. Не заважає навіть те, що команда зараз розкидана по всьому світу. А розкидало нас сильно: різні міста України, Португалія, Хорватія, Німеччина, Франція, Польща, Індонезія, Іспанія. Кожен переїжджав самостійно, але ми тримали зв’язок та обмінювалися корисною інформацією. Тим, хто потребував, холдинг TECHIIA дав можливість отримати зарплату авансом за 2-3 місяці.

Чи беруть працівники компанії участь у волонтерському русі? Чи є такі, хто пішов воювати на фронт?

- Двоє наших співробітників на фронті, кілька людей у ТрО. Інші колеги донатять у «Повернись живим», у «Фундацію Течія». Хтось самостійно фандрейзить на бронежилети та дрони. Ті, хто в Україні, намагаються бути корисними на місцях — допомагати наводити лад на звільнених територіях, здавати кров. Я в перший місяць купувала в Грузії кровоспинні та антидоти виробництва «Дарниця», бо в нас їх уже було не знайти.

Дуже важко було в перший місяць, коли всі відходили від шоку. Кожен робив те, що міг, і стільки, скільки міг. Зараз ми просто посилено працюємо.

JMIND — частина холдингу TECHIIA. Чи змінилося щось у роботі компанії після початку війни? Можливо, якісь процеси стали більш складними, або навпаки. Поділіться досвідом.

Компанії TECHIIA, як і багатьох, натренував ковід. До вторгнення ми вже два роки працювали в гібридному режимі. Офіс JMIND — більше хаб, місце зустрічі для тих, хто працювати вдома втомився або не може. Усі процеси налаштовані в онлайні. Тому наші буденні процеси не змінилися взагалі, тільки стали міцнішими.

З початком повномасштабного вторгнення JMIND оперативно запустила «продукт війни» — Blend Social — безкоштовний додаток для пошуку або отримання допомоги. Як виникла ідея такого додатку, скільки людей його створювало і скільки на це пішло часу?

- За кілька місяців до війни ми розробляли ідею соціальної мережі, де люди могли б знайомитися та об’єднуватися за інтересами. Над прототипом три місяці працювали 15 людей. Влітку ми збиралися робити перший запуск на кількох ринках. Це мав бути масштабний проєкт, який ми тестували в США, Бразилії та Україні. Але вторгнення росії зламало ці плани.

У нас є продакт-менеджерка Олена, яка на той час знаходилась в Одесі. Одразу після атаки окупантів вона поїхала в Польщу, а звідки в Німеччину. У сумбурі першого дня вона їхала фактично в порожнечу й дуже переживала, хто зможе її прийняти та де. Олена подзвонила мені з автобусу та запропонувала переорієнтувати наш прототип на допомогу людям за кордоном. Ось так і з’явився Blend Social.

Ми почали переробляти додаток на другий день війни. Кинули заклик у корпоративний чат — підключилися всі, хто мав сили та час, додалися волонтери. На повну переробку пішло до трьох тижнів. Окремо треба подякувати HR-команді, яка взяла на себе піар — спілкувалася з інфлюенсерами, блогерами, щоб про нас дізналися. Наприклад, завдяки HR-ам нас рекламував Олександр Педан.

Можна сказати, кожна людина в JMIND хоча б частинкою торкнулася роботи над Blend — а це кількадесят людей.

Давайте спробуємо зробити проміжні підсумки: наскільки затребуваним виявився продукт, які охоплення (можливо якісь цифри), де більше ним користуються — в Україні чи за її межами? Можливо, у вас є конкретні успішні кейси про те, як завдяки додатку українці знаходили те, що шукали.

- Зараз у Blend Social майже 6000 людей. Їх могло бути більше, але часто людина, якій допомогли, видаляє акаунт — не всім приємно довго бути в статусі нужденного. За весь період додатком точно скористалися близько 10 000 людей.

У перший місяць було багато іноземців, зараз в основному Україна. Через логістичні складності, відправляти точкові посилки з-за кордону складно. Іноземці можуть допомогти грошима, але вони віддають перевагу великим публічним фондам. Тому нині в додатку здебільшого українці допомагають один одному.

Ми не вели статистику «метчів». Трохи опитували користувачів: люди допомагають простими речами — гречкою, підгузками, одягом. І це досі актуально, бо українці продовжують втрачати домівки, роботу, надію на майбутнє. Тому, повірте, для багатьох пачка гречки — вже величезна допомога.

Взагалі бачимо, що перша хвиля волонтерства зійшла, люди вигорають. Але переселенці, постраждалі — не зникли. Blend Social залишається прекрасною можливістю зробити добро конкретним людям. Особливо якщо ви хочете бачити короткий ланцюжок «дія — результат».

Розкажіть про флагманський продукт Infinite — в чому його новітність, що пропонує він користувачам. І чому саме live commerce?

- Infinite — це Live streaming SaaS рішення для e-commerce, яке легко інтегрується до будь якого e-commerce сайту та дозволяє робити прямі ефіри з можливістю купівлі товарів і масою інтерактивних інструментів на кшталт чату, реакцій. Так ми намагаємося наблизити досвід онлайн-клієнта до його фізичної присутності в магазині.

Live commerce дає майданчикам електронної торгівлі можливість додатково заробити. Це не просто відеоогляд. Прямі ефіри притягують більше уваги, допомагають покупцю роздивитися товар, спитати про нього щось важливе для нього, поговорити з іншими покупцями, прямо з відео перейти до купівлі.

З іншого боку, падає повернення товарів, бо зазвичай люди в онлайн-магазині тільки після отримання розуміють, чи підійде їм річ. Багато цифр зібрано в дослідженні McKinsey.

Будете просувати сервіс в Україні?

- Скажу більше — у нас рівно 24 лютого мала стартувати кампанія Infinite в Україні. Але саме тоді для України наш продукт став неактуальним — поки що, бо ринок рано чи пізно буде відновлюватися. Треба, щоб економіка трохи отямилася, щоб люди почали думати про звичні речі мирного часу. Зараз для багатьох те, що було звичним, стало розкішшю.

Нині ми розглядаємо варіанти волонтерських проєктів, які допомогли б зібрати кошти на ЗСУ або купити необхідні для армії товари, а нам дали можливість показати, як працює live commerce. Для цього нам потрібен сайт, де ці товари представлені, платформа, на яку ми зможемо приземлити Infinite. Для України та світу це буде дуже показовий кейс.

Водночас ми змінили стратегію щодо зарубіжних ринків. Відмовилися від тих, хто підтримує росію. Обрали для співпраці регіони, які підтримують Україну — США, Європа. Це розвинені ринки, з ними важче працювати, але ми їм вдячні та шукаємо бренди, які хочуть спробувати нову технологію.

Розкажіть про стратегічні цілі компанії та найближчі півроку-рік.

- Будемо масштабувати наші продукти на міжнародні ринки. Infinite продовжує експансію в Європу та США. Blend Social буде працювати як благодійний продукт, допоки він виконує свою функцію. А після війни ми знайдемо йому нове застосування.

Чи зберігається можливість зростати в умовах війни?

- Звісно. Будь-яка криза — це втрати і можливості. А що з них вийде, залежить від менеджменту, стратегії та ресурсів. Можливості є в усіх наших продуктів, просто зараз їх важче знайти.

Ви можете вже зараз сказати, що компанія адаптувалася до нових умов життя та праці чи потрібен ще час?

- Це не може сказати жоден, як на мене. Війна триває. Кожен день ми адаптуємося, бо живемо як на гойдалках — і так буде до перемоги. У нас настільки неадекватний ворог, що адаптуватися потрібно щогодини.

Наостанок, дайте, будь ласка три головні поради керівникам бізнесів, які змушені працювати в нових умовах.

- Перше — не думати «я вже всьому навчився та все знаю». Життя повне сюрпризів різної якості.

Друге — не здаватися, вірити та шукати можливості.

Третє — зберігати внутрішній баланс. Тільки так і можна перемогти.