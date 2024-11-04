Боротьба з дронами: українським захисникам передали 500 тонн рибальських сіток із Нідерландів

В Україну доставили 500 тонн рибальських сіток із Нідерландів, що використовуються як ефективний засіб для маскування техніки та захисту від ворожих дронів на передовій. Їх вдалося привезти завдяки злагодженій роботі кількох українських волонтерських організацій – ГО "Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії", ГО "Фундація Течія" та "Батальйон Волонтер".

Про передачу сіток та операцію, яка отримала назву "Павутиння", йшлося в сюжеті національного телемарафону.

Голова ГО "Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії" Артем Колюбаєв, який є одним із ініціаторів операції, зазначив, що захисникам вдалося доставити пів тисячі сіток із 4 тисяч, що знаходяться на складах у Нідерландах.

"Китай намагався викупити їх для своїх потреб, але ми звернулися до партнерів і переконали їх передати ці сітки безкоштовно для України. Ми покриваємо лише витрати на транспортування", – пояснив він.

Водночас, за словами представника БФ "Батальйон Волонтер" Ігоря Бондарчука, ці сітки мають товсте плетіння, що ідеально підходить для піймання FPV-дронів, які Росія активно використовує для атак на українські позиції.

"Ці сітки в – суперкруті та ефективні, їх можна натягувати в кілька шарів, щоб забезпечити додатковий захист. Коли дрон-камікадзе або FPV-дрон потрапляє у сітку, він може заплутатися і не здетонувати, або ж здетонувати, але не в тому місці, куди планував ворожий пілот", FPV додав він.

Микола, інший волонтер, підкреслює важливість правильного розташування та використання сіток:

"Ми натягуємо їх у кілька шарів, і тоді припаси, які летять зверху, відскакують. Це особливо важливо для захисту від дронів-камікадзе, які мають здатність пробивати звичайні бар’єри".

Своєю чергою голова ГО "Фундація Течія" Олег Крот розповів, що волонтери активно працюють над організацією більш масштабних поставок для забезпечення всіх підрозділів, яким потрібен цей захист.

"Ми вже організували більші партії і працюємо над доставкою ще тисяч тонн. Наше завдання – забезпечити захисників на фронті сітками в максимальній кількості, щоб захистити їх від атак", – розповів він

Рибальські сітки, які раніше використовувався в рибальських підприємствах, стають справжнім щитом для українських воїнів. Їх розміщують не лише на техніці, але й уздовж доріг та на позиціях, створюючи додатковий бар’єр проти ворожих безпілотників.

Завдяки активній співпраці волонтерів і європейских партнерів вдалося не лише забезпечити українські підрозділи захистом, але й зекономити значні кошти, витративши їх виключно на транспортування.