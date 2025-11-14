Автомобільні тренди 2025: статистика продажів восени

Осінь 2025 року показала неочікувану динаміку попри виклики воєнного часу. Не зважаючи на складну ситуацію, продажі нових автомобілів досягли високих рівнів, які не фіксувалися протягом останніх років. Крім того цей рік демонструє чіткі тенденції на українському автомобільному ринку: покупці все частіше обирають надійність, економічність та практичність. Редакція Delo.ua проаналізувала статистику продажів і визначила п'ять моделей-лідерів цього сезону серед легкових авто.

ТОП-5 автомобілів осені 2025

Toyota RAV4

Японський кросовер продовжує утримувати лідерські позиції завдяки перевіреній надійності та помірному споживанню пального. Модель ідеально поєднує комфорт для сімейних поїздок із маневреністю для міських маршрутів.

Саме тому RAV4 залишається улюбленцем українських водіїв, які цінують баланс між якістю та експлуатаційними витратами. Цікаво, що автомобілі б/у цієї моделі також активно шукають на вторинному ринку.

Kia Sportage

Корейський виробник продовжує завойовувати ринок завдяки стильному дизайну та насиченому технологічному оснащенню. Kia Sportage пропонує оптимальне співвідношення ціни та комфорту, що робить його одним з найбажаніших кросоверів сезону. Сучасна мультимедійна система та системи безпеки додатково підвищують привабливість моделі як у новому, так і у вживаному стані.

Volkswagen Tiguan

Німецька якість збірки та престижний імідж роблять Tiguan фаворитом серед тих, хто не готовий йти на компроміси. Покупці особливо цінують високий рівень безпеки, продуману ергономіку салону та передбачуваність у щоденній експлуатації. Практичність поєднується тут з відчуттям преміальності. Навіть автомобіль б/у зберігає свою цінність завдяки надійній конструкції.

Hyundai Tucson

Ще один успішний представник корейського автопрому демонструє стабільний попит. Hyundai Tucson приваблює водіїв сучасними функціями, економічними силовими установками та легкістю в керуванні. Модель однаково добре почувається як у міському трафіку, так і на міжміських трасах.

Renault Duster

Французький кросовер залишається найдоступнішим варіантом у сегменті. Міцна конструкція, невибагливість в обслуговуванні та демократична ціна роблять Renault Duster ідеальним вибором для практичних покупців. Це автомобіль для тих, хто шукає максимум функціональності за розумні гроші.

Що об'єднує лідерів продажів?

Аналіз осінньої статистики показує чіткі пріоритети українських автовласників. У 2025 році покупці віддають перевагу кросоверам із помірними витратами на утримання, надійними двигунами та сучасним оснащенням. Емоційні покупки поступаються місцем раціональним рішенням. Варто зазначити, що автомобілі бу з цього рейтингу також демонструють високий попит, адже перевірені моделі зберігають свою цінність роками.

Так чи інакше, якщо купуєте автомобіль (новий або вживаний), перевірте його за простим чек-лістом:

обов'язково проведіть детальний тест-драйв обраної моделі,

перевірте технічний стан автомобіля в сертифікованому сервісі,

вимагайте повну сервісну історію.

Але в будь-якому разі, осінні тренди 2025 року підтверджують: українці стали більш вимогливими та виваженими покупцями. І вони знають ціну кожній вкладеній гривні.