Ціни на бензин і дизель у серпні: що зміниться для водіїв?

Літо 2026 року видалося неспокійним для українського паливного ринку: спочатку різкий стрибок навесні, потім поступове охолодження. Редакція Delo.ua розібралася, які фактори визначатимуть ціни на бензин і ціна на пальне в Україні у серпні: від світових котирувань нафти до переходу на новий стандарт пального. Звертаємо вашу увагу, на те, що матеріал має ознайомчий характер: конкретні цифри на заправках можуть відрізнятися залежно від мережі та регіону.

Світові ціни на нафту як головний фактор

Після різкого підвищення цін на пальне навесні через загострення на Близькому Сході ринок поступово стабілізувався. За словами директора консалтингової компанії «НафтоРинок» Олександра Сіренка, Україна практично повністю залежить від імпортного пального та світових котирувань і залишається залежною від їхніх коливань.

Тому подальша динаміка ціни на пальне на українських АЗС у серпні найбільше залежатиме саме від котирувань нафти Brent та розвитку геополітичної ситуації.

Директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн зазначає в інтерв'ю для РБК-Україна, що бензин наразі є фактично безмаржинальним продуктом: оптова ціна становить близько 70–72 грн за літр, тоді як на стелах АЗС він продається приблизно по 75 грн. З урахуванням податків та витрат на реалізацію багато мереж фактично не заробляють на його продажу: цей збиток заправники компенсують за рахунок маржі на дизелі та автогазі.

Тож, динаміку вартості бензину та дизелю влітку 2026 року можна узагальнити наступним чином:

вартість бензину А-95 залишається практично незмінною через низьку маржу та сезонне зростання попиту;

дизельне пальне зберігає простір для подальшого зниження, де за оцінками Сергія Куюна, ринок має потенціал для здешевлення;

автогаз також поступово дешевшає, хоча енергетичний експерт Геннадій Рябцев вважає, що нижче психологічної позначки у 80 грн дизель найближчим часом навряд чи опуститься.

Чи вплине біоетанол Е10 на ціни на бензин?

З 1 липня 2026 року в Україні запроваджено черговий етап біоетанольної програми: обов'язкове додавання до бензину 10% біоетанолу (стандарт Е10). Звичні позначення «А-95» на заправках не зникнуть, зміниться лише маркування, де буква «Е» з відповідним відсотком з'явиться на стелах, колонках та в чеках.

За оцінками учасників ринку, сам перехід не повинен суттєво вплинути на ціни на бензин. Причин для цього декілька:

бензин стандарту Е10 у закупівлі дорожчий за чистий бензин Е0 лише приблизно на 15–30 доларів за тонну, за оцінками операторів ринку;

у перерахунку на літр ця різниця становить всього 50–70 копійок, тобто менше 1% на тлі загальної вартості пального;

українці їздять на пальному з домішками біоетанолу ще з 2022 року, коли після руйнування Кременчуцького НПЗ в країну імпортували європейський бензин з таким складом, тож для більшості сучасних автомобілів це не створює проблем.

Податкові зміни вже враховані в цінах на пальне

Підвищення акцизів на моторне пальне з 1 січня 2026 року вже не новина для серпня, оскільки цей фактор давно закладений у поточну ціну на пальне.

Тоді, за словами Сергія Куюна, ринок компенсував підвищення акцизів завдяки зниженню закупівельної вартості пального через падіння світових цін на нафту наприкінці 2025 року: «на податках плюс, на закупівлі мінус — вийшли таким чином в нуль». За інформацією експерта, у перші дні січня ціни на дизель і газ додали лише по 1 копійці за літр, а бензин А-95 навіть трохи подешевшав.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року відбувся третій етап планового підвищення акцизів:

на бензин — на 1,75 грн/л;

на дизпальне — на 2,25 грн/л;

на автогаз — на 1,5 грн/л.

Загалом закон, ухвалений Верховною Радою в липні 2024 року, передбачає поетапне зростання акцизних ставок аж до 2028 року. Для серпня 2026-го цей чинник уже працює лише як фон, а не як самостійний драйвер змін на заправках.

Поточний рівень цін як орієнтир для серпня

За даними Консалтингової групи «А-95», які агрегує Мінфін, станом на початок липня 2026 року середні ціни на пальне у великих мережах АЗС залишалися відносно стабільними. У мережах OKKO та WOG бензин А-95 коштував 78,90 грн/л, дизельне пальне — 79,90 грн/л, автогаз — 41,90 грн/л.

У SOCAR бензин А-95 продавався по 78,90 грн/л, дизель — по 80,90 грн/л, автогаз — по 41,90 грн/л.

«Укрнафта» традиційно пропонувала нижчі ціни: 73,90 грн/л за бензин А-95, 74,90 грн/л за дизельне пальне та 38,40 грн/л за автогаз.

Порівняння цих показників із лютневим рівнем (60,36–61,83 грн/л за А-95 та 59,93–61,55 грн/л за дизель) наочно демонструє масштаб весняного стрибка. І саме ці цифри стануть базою для порівняння, коли з'являться свіжі дані за липень і серпень.

Чого чекати водіям у серпні

Опитані експерти сходяться в тому, що повернення ціни на пальне до лютневих рівнів найближчим часом не відбудеться: нафта, хоч і подешевшала з піків, усе ще торгується суттєво дорожче, ніж на початку року. За словами Олександра Сіренка, будь-яке нове загострення на Близькому Сході здатне знову підштовхнути цінники вгору, оскільки Україна повністю залежить від імпорту пального.

На думку експертів, одним із найбільш імовірних сценаріїв для серпня є помірне продовження зниження ціни на дизельне пальне та автогаз, тоді як вартість бензину залишатиметься близькою до нинішніх значень через низьку маржинальність цього виду пального. Головним фактором ризику для водіїв, як і раніше, залишаються світові котирування нафти та розвиток ситуації на Близькому Сході.