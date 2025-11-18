Чому через долар нові авто подорожчали: аналіз ринку

Відомо, що більшість нових авто в Україні – це імпортні товари, і їхня ціна на автомобіль практично повністю прив’язана до світових валют, насамперед до долара США та євро. Економічний механізм тут простий: якщо курс долара зростає по відношенню до гривні, то дилери змушені закуповувати автомобілі та запчастини дорожче. Ці додаткові витрати неминуче перекладаються на кінцевого споживача. Що призводить до зростання ціни на авто в Україні. Більше аналітики про вплив курсу долару на сьогодні на економіку та ринок автомобілів читайте на порталі Delo.ua , онлайн-виданні про бізнес, економіку та технології.

Валютний фактор та імпортна залежність

Український авторинок на 98% залежить від імпорту, що робить його вкрай чутливим до будь-яких валютних коливань. Протягом 2024–2025 років фінансова нестабільність, спричинена військовими та економічними факторами, періодично впливала на курс долара.

Коливання курсу долара автоматично збільшує митну вартість автомобіля, яка є базою для нарахування мита, акцизу та ПДВ. Таким чином, кожен відсоток девальвації гривні багаторазово збільшує фінальну вартість автомобіля на кордоні.

Крім прямого впливу, нові машини дорожчають і через глобальні тренди, які посилюються валютними ризиками. Це включає:

Логістичні витрати, де вартість міжнародних перевезень, страхування та палива оплачується у валюті.

Зростання собівартості виробництва автомобілів за кордоном (матеріали, робоча сила), що вже встановлює вищі базові ціни на авто навіть до ввезення в Україну.

Аналіз ринку: Зміна пріоритетів споживачів

Попри зростання ціни на авто в Україні, ринок демонструє відносне відновлення попиту, хоча й зі зміненими пріоритетами. У 2025 році зберігається високий інтерес до нових авто, особливо у сегменті кросоверів та електромобілів.

Зокрема, нові авто в Україні китайських брендів (наприклад, BYD, Zeekr), які активно конкурують у сегменті електрокарів, зайняли значні частки ринку. Їхня відносна цінова доступність та агресивний маркетинг частково стримують загальне зростання середньої ціни на автомобіль, але не скасовують фундаментальної прив’язки до курсу долара.

Подорожчання, викликане валютними коливаннями, змушує покупців більш ретельно обирати модель. Також це стимулює попит на ринку вживаних авто, куди частина потенційних покупців нових машин переходить у пошуках більш доступних варіантів. Фінальна вартість автомобіля в автосалоні, таким чином, є комбінацією світових виробничих витрат і внутрішнього курсу долара, що й обумовлює високі ціни на авто.