Прогноз авторинку 2025: скільки коштуватимуть авто наприкінці року?

Український авторинок входить у 2025 рік з багатьма невизначеностями та новими викликами. Редакція Delo.ua розглянула ключові фактори, які впливатимуть на ціни протягом року, та склала прогноз для різних сегментів ринку.

Законодавчі зміни: як вони впливають на ціни

Один із ключових чинників, який суттєво вплинув на авторинок у 2024 році, – це нововведення у сфері мобілізації транспорту. Держава отримала можливість вилучати "зайві" транспортні засоби у приватних осіб для потреб оборони. Це рішення викликало хвилю переоформлень автомобілів на родичів, друзів чи знайомих.

Такі законодавчі зміни призвели до несподіваного зростання активності на ринку. Однак збільшилась і тінізація ринку, адже значна частина угод стала відбуватися поза офіційними реєстрами. Це ускладнює можливість точно розрахувати вартість авто на вторинному ринку через брак прозорої статистики.

Легкові автомобілі: що чекати від цін наприкінці року

Сегмент легкових автомобілів залишається найчутливішим до змін. У 2024 році ринок демонстрував середньомісячний обсяг близько 80 тисяч перепродажів, однак ближче до кінця року спостерігалося помітне зниження активності.

Експерти прогнозують стабілізацію цін на вторинному ринку на рівні 2024 року з можливим зростанням на 5-7% через інфляцію. Імпорт "свіжопригнаних" автомобілів може знизитися ще більше порівняно з 16 тисячами на місяць, що підштовхне ціни вгору. Найбільший попит очікується в бюджетному сегменті через падіння купівельної спроможності населення.

Фахівці радять оцінити вартість авто перед купівлею особливо ретельно, адже офіційна статистика може демонструвати занижені дані через поширення "сірого" ринку.

Екологічні стандарти "Євро-6": революція на ринку комерційного транспорту

З 1 січня 2025 року набув чинності екологічний стандарт "Євро-6". Це одне з найбільш значущих нововведень, яке кардинально змінює оціночну вартість авто комерційного призначення.

Нові та вживані сідлові тягачі, автобуси, вантажні автомобілі тепер повинні відповідати вимогам "Євро-6" для першої реєстрації. Вік транспортних засобів для імпорту обмежено 9-10 роками, що призвело до подорожчання вживаної комерційної техніки на 15-25%.

Це створює серйозні виклики для малого та середнього бізнесу, який не завжди може дозволити собі інвестувати в новіші автомобілі. Оціночна вартість автомобіля комерційного призначення зростатиме протягом року через обмеження пропозиції та підвищений попит на техніку, що відповідає новим стандартам.

Електромобілі: останній рік пільг

Ринок електромобілів продовжує демонструвати позитивну динаміку. Завдяки діючим у 2024-2025 роках пільгам, зокрема "нульовому розмитненню", популярність електромобілів серед українців значно зросла.

Очікується, що до кінця 2025 року ціни залишаються стабільними завдяки пільгам, проте на початку 2026 року має бути зростання на 20-30% після повернення податків. Навіть з підвищенням тарифів на електроенергію електромобілі залишаються економічно вигіднішими порівняно з авто на бензині чи дизелі.

Ринок пального: як це вплине на вибір автомобіля

Зростання акцизів на пальне у вересні 2024 року вже встигло змінити звички українських водіїв. Ціни на скраплений газ сягнули 37 гривень за літр, що значно знизило економічну доцільність газобалонного обладнання. Частка "газових" автомобілів на ринку поступово падає.

Підвищення цін на бензин і дизельне пальне впливає на структуру попиту. Все більше українців звертають увагу на економічні автомобілі з невеликим об'ємом двигуна або розглядають електротранспорт як альтернативу.

Які автомобілі купуватимуть наприкінці 2025 року

Аналіз тенденцій дозволяє спрогнозувати пріоритети покупців. Найпопулярнішими категоріями стануть економічні кросовери з пробігом 5-7 років, бюджетні седани японських і корейських брендів, електромобілі та комерційний транспорт, що відповідає "Євро-6".

Водночас втрачають популярність автомобілі з газобалонним обладнанням через подорожчання газу, старі вантажівки та автобуси через екологічні обмеження, а також преміум-сегмент через високі ціни та економічну нестабільність.

Практичні поради для покупців

Перед купівлею автомобіля у 2025 році варто детально оцінити вартість авто з урахуванням майбутніх експлуатаційних витрат. Для комерційного транспорту обов'язково перевірте відповідність стандарту "Євро-6", інакше ви не зможете зареєструвати техніку.

Розгляньте електромобіль як серйозну альтернативу, поки діють пільги. Уникайте поспішних рішень через можливі законодавчі зміни – краще проконсультуватися з експертами. Для точної оцінки звертайтеся до сертифікованих оцінювачів або користуйтеся послугами перевірених майданчиків, де можна розрахувати вартість авто онлайн.