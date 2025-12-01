Паливний ринок після опалювального сезону: які зміни очікують українців?

Опалювальний період традиційно створює пікове навантаження на енергетичний сектор. А от закінчення опалювального сезону впливає на скорочення попиту на дизельне паливо (яке потрібне для генерації та опалення). Читайте на Delo.ua детальніше про особливості опалювального сезону в Україні і які зміни очікуються найближчим часом.

Про порядки та норми запуску опалювального сезону

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 830, рішення про початок опалювального сезону та його закінчення приймається органами місцевого самоврядування.

Опалювальний період закінчується не раніше ніж в період, коли протягом трьох діб середньодобова температура зовнішнього повітря перевищує 8°С. Відповідно, від кліматичних умов залежить і коли починається опалювальний сезон: коли середня добова температура становить 8°С та нижче протягом трьох діб.

Структура ринку: Диверсифікація та скорочення продажів

Якщо спиратися на дослідження Pro-Consulting, після 2022 року ринок палива повністю змінив свою структуру. Імпорт з Росії та Білорусі припинився (а на нього припадало 70% поставок), а Кременчуцький НПЗ був зруйнований Результат – дефіцит дизельного палива, яке вдалося стабілізувати лише через рік..

Це призвело до повної залежності від морських та сухопутних поставок з Польщі, Румунії, США та інших країн. Хоча логістика стабілізувалася за рахунок диверсифікації, загальні обсяги продажів у 2024 році знизилися порівняно з 2023-м і не досягли довоєнного рівня.

За перші шість місяців 2025 року продажі пального на АЗС впали на 7% порівняно з тим самим періодом 2024 року. Це пояснюється двома факторами:

Менше купують на виробництві. Продажі дизпалива впали на 12,2%, а це означає, що сільське господарство та промисловість працюють менш активно. Вплив війни. Через те, що люди виїхали з країни, а частина територій окупована, загальне споживання пального продовжує падати. Опалювальний сезон тільки посилює цю тенденцію.

Частка дизпалива в загальному обсязі нафтопродуктів зменшилася з 68% до 66%. При цьому бензин скоротився набагато менше: його частка в загальному обсязі перевищила 20%.

Податковий тиск та консолідація ринку

Податкова політика стала головною причиною змін на ринку пального. Коли ставки наблизили до європейських стандартів, а ПДВ повернули до 20% у липні 2023 року, податки на кожен літр пального різко зросли.

Зростання податкового навантаження у І півріччі 2025 року досягло півтора рази (з 1,75 грн/л до 2,55 грн/л з авансовими платежами). Зростання було обумовлене фіскальною реформою (зростанням акцизного та військового зборів) та детінізацією. Так, фіскальний тиск змусив мережі АЗС офіційно оформлювати працівників та сплачувати ПДФО, ЄСВ та військовий збір, відмовляючись від зарплат "у конвертах".

Держава ввела нове правило: кожна АЗС має платити аванс від 30 до 60 тисяч гривень на місяць за ліцензію (сума залежить від того, які види пального продає станція).

Проблема в тому, що ці гроші не повертаються і не зараховуються в рахунок майбутніх податків на прибуток. Це створило величезне навантаження для малих і середніх мереж АЗС. Результат: у грудні 2024 року закрилося 7,5% станцій, а в січні 2025-го — ще 7,8%.

Отже, ринок пального в Україні переживає серйозні зміни. Великі мережі АЗС зміцнюють позиції, а малі – закриваються. Високі податки (наближені до європейських) підвищують ціни та зменшують прибутки бізнесу. Кількість АЗС продовжує скорочуватися, а країна залишається залежною від імпорту пального, що робить ринок вразливим до зовнішніх криз.

Прогноз після опалювального сезону

Що буде, після того, як опалювальний період завершится, залежить від поточних тенденцій. Зокрема тих, що спостерігаються зараз, згідно з аналітикою, проведеною Асоціацією ритейлерів України в рамках спільного аналітичного проєкту з Нафтогазовою асоціацією України.

Консолідація ринку

Найбільші мережі АЗС збільшують свою частку ринку: ОККО – на 2,3%, WOG – на 0,9%, Ukrnafta – на 3,3%.

Вони витісняють малі та мікро-оператори. Яскравий приклад: наприкінці 2024 року Ukrnafta купила 118 заправок Shell, ставши ще потужнішою.

Зниження промислового попиту

Коли закінчиться опалювальний сезон і сільське господарство зменшить активність, попит на дизпаливо впаде. Це може на якийсь час стабілізувати або навіть знизити ціни на нього.

Зростання податкового навантаження

Високі податки (такі, як у Європі) роблять пальне дорожчим для покупців і менш прибутковим для бізнесу. Ця ситуація триватиме, тож ціни залишатимуться високими.

Так, очікується, що після завершення опалювального сезону ситуація на ринку пального трохи полегшиться. Але зміни триватимуть. Через високі податки та укрупнення мереж АЗС. При цьому найбільше пального купують у Київській області (11,2%) та самому Києві (10,5%).