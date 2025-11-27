Ціни на бензин і дизель у кінці року: свіжий прогноз

Український ринок нафтопродуктів залишається одним із найбільш чутливих до геополітичних та економічних чинників. Динаміка ціни на бензин та дизель ціни у кінці року традиційно викликає підвищений інтерес. Детальніше про актуальні ціни на паливо марок A-92, A-95, A-95+, дизельне пальне та автомобільний газ читайте на Delo.ua , українському діловому порталі.

Середні показники та динаміка цін на паливо

Наразі, середньозважені ціни на бензин та дизельне паливо в Україні (без урахування окупованих територій) демонструють незначні, але стабільні коливання (за даними Мінфін).

Ці дані збираються по областях та торговельних марках провідних операторів, що дозволяє формувати максимально об'єктивну картину ринку. Проте у деяких операторів вартість може встановлюватися індивідуально на різних АЗС:

Бензин А-95 преміум: 63,32 грн (зміна -0.01 грн, -0.016%).

Бензин ціна А-95: 58,51 грн (зміна 0.00 грн, 0.00%).

Ціна на бензин А-92: 56,73 грн (зміна -0.03 грн, -0.053%).

Дизель ціни (дизельне паливо): 58,33 грн (зміна +0.07 грн, +0.120%).

Газ автомобільний: 34,41 грн (зміна -0.01 грн, -0.029%).

Хоча коливання в межах одного дня є мінімальними, аналіз довгострокової динаміки показує, що ринок залишається в зоні невизначеності.

Фактори впливу та прогноз на кінець року

Вартість палива в Україні залежить від низки ключових макроекономічних показників та зовнішніх чинників. Ціни на бензин в Україні та дизель ціни змінюються під впливом різних факторів.

Світові ціни на нафту

Україна є імпортером нафтопродуктів. Тому будь-яке зростання вартості нафти на світових ринках безпосередньо призводить до збільшення закупівельної ціни.

Курс валют

Оскільки паливо закуповується за долари та євро, ціна на бензин в Україні критично залежить від стабільності курсу гривні.

Податкова політика та логістика

Податки (акциз, ПДВ) та високі логістичні витрати, пов'язані з війною, закладаються у фінальну ціну на бензин.

Прогноз на кінець року залишається обережно позитивним щодо стабільності, за умови відсутності різких геополітичних шоків.

Зберігається висока ймовірність незначного сезонного зростання цін на дизель через підвищений попит на опалення та генерацію, тоді як ціна на бензин може залишатися відносно стабільною.