Перехід на газ у 2025: тренд, помилка чи вигідне рішення?

Ринок встановлення газобалонного обладнання (ГБО) в Україні тримається на рівні 1000-1200 установок щомісяця з весни 2025 року. А отже, демонструє стабільність. Перехід на газ автомобіль є ключовим рішенням для власників великих авто, завезених з-за кордону. Адже для них це чи не єдиний спосіб збалансувати високу витрату пального без ударів по бюджету. Докладніше щодо фінансової доцільності та регуляторних ризиків, пов'язаних з установкою ГБО на автомобіль, читайте на порталі Delo.ua – ресурсі про економіку, бізнес та технології.

Газ чи бензин: економічна доцільність та окупність

Рейтинг моделей авто, на які встановлюють газове обладнання, відображає орієнтацію на економічний "тюнінг" сімейних авто та позашляховиків,. Основна мета проста – компенсувати високу витрату пального.

Особливо виділяються американські автомобілі, такі як Jeep та Ford. Такі машини часто мають двигуни чималого об'єму, тож економія від ГБО тут максимально наглядна.

Ціна – ось головна перевага, яка спонукає водіїв до встановлення газове обладнання на авто. Якщо порівняти ціни на жовтень 2025 року, 1 літр бензину А-95 коштує в середньому 57,24 грн, а 1 літр автогазу – 33,99 грн.

А тепер уявімо це на на прикладі 100 км пробігу:

Якщо автомобіль, що споживає 10 л бензину на 100 км, перевести на газ автомобіль, його витрата газу становитиме близько 12 л (з урахуванням коефіцієнта 1,2). Вартість поїздки на бензині: 572,4 грн. Вартість поїздки на газі: 407,88 грн.

Таким чином, економія на 100 км становить 164,52 грн, тобто машина на газу обійдеться в 1,4 раза дешевше.

Проте, перед тим як купити авто газ бензин або переобладнати існуюче, необхідно врахувати витрати на саму установку. Вартість переведення залежить від покоління обладнання та потужності двигуна.

ГБО на автомобіль 4 покоління: 12-26 тис. грн.

Преміум-рішення для потужних авто: 30-40 тис. грн.

Обов'язкові додаткові витрати (сертифікація та перереєстрація): близько 4 тис. грн.

Тож мінімальна вартість газової установки на авто становить близько 16 тис. грн. При економії 164,52 грн на кожних 100 км, ГБО на автомобіль окупиться приблизно через 9725 км пробігу.

Враховуючи, що середній річний пробіг активного авто в Україні становить близько 20 тис. км, така установка окупиться приблизно за півроку.

Популярні моделі та ризики експлуатації

Найчастіше на газ переходять власники великих авто зі старими двигунами без прямого впорскування. Саме такі машини споживають найбільше пального.

Американські імпортні моделі: Jeep Cherokee, Dodge Journey, Ford (часто мають двигуни великого об'єму, де економія максимальна).

Японські та корейські позашляховики/седани: Nissan Rogue, Mitsubishi Outlander, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Tucson.

Універсальні бестселери: Skoda Octavia, Volkswagen Golf.

Попри фінансову вигоду, експлуатація машини на газу має низку недоліків та ризиків. Та і заощадження вже не таке значне, як раніше, коли різниця в ціні з бензином була майже дворазовою. Плюс доведеться зважати ще на деякі фактори.

Подорожчання акцизу

Затверджений графік поетапного підвищення акцизу на автогаз передбачає його зростання майже вп'ятеро до 2028 року. А це суттєво позначиться на кінцевій ціні та може призвести до втрати економічної доцільності. Особливо, якщо вартість газу досягне 65% від вартості бензину.

Технічні нюанси

Машина на газу може гірше заводитися в морози та погано реагувати на спеку.

Якість палива

У сезон існує ризик продажу замість автомобільних сумішей технічного газу. Це негативно впливає на мотор та підвищує споживання палива.

Так чи інакше, у 2025 році переведення авто на газ залишається вигідним рішенням для активних водіїв та власників великооб’ємних імпортних авто. Газова установка на авто окупається в середньому за 6-10 місяців. Сам попит тримається на розриві між ціною на бензин та автогазом.

Однак слід враховувати довгострокові ризики. Очікуване зростання акцизів на автогаз у найближчі роки може сильно поставити під сумнів економічну доцільність авто на газу.