Податок на авто у 2025 році

У 2025 році українські автовласники знову стикаються з питанням транспортного податку. На тлі воєнного стану та потреби держави у додаткових доходах дискусії про оподаткування автомобілів набувають особливої гостроти.

Взагалі, транспортний податок – це одне з найдискусійніших питань податкової політики України. Прихильники стверджують, що це справедливий спосіб наповнення бюджету за рахунок власників дорогих авто. Противники ж наполягають, що в умовах недорозвиненої інфраструктури громадського транспорту автомобіль – це не розкіш, а вимушена необхідність. Редакція Delo.ua розбиралася з питанням податку на автомобіль та пояснює деталі в матеріалі далі.

Хто сплачує транспортний податок

У 2025 році в Україні діє спеціальний транспортний податок, який часто називають податком на розкіш. Його повинні сплачувати власники легкових автомобілів, що відповідають певним критеріям.

Об’єктом оподаткування є не всі машини, а лише ті, які:

не старші 5 років з року випуску (включно);

мають середньоринкову вартість, що перевищує 375 розмірів мінімальної заробітної плати (у 2025 році ця межа складає понад 2,9 млн грн).

Таким чином, податок на авто стосується виключно дорогих і відносно нових транспортних засобів. Якщо автомобіль підпадає під ці умови, власник зобов’язаний щороку сплачувати податок на автомобіль у розмірі 25 000 грн.

Сплачувати повинні як фізичні, так і юридичні особи, на яких зареєстрований автомобіль. Якщо авто перебуває у спільній власності, податок розподіляється між співвласниками.

Важливо пам’ятати, що інформацію про перелік моделей, які підпадають під оподаткування, щороку оприлюднює Міністерство економіки. Це дозволяє власникам заздалегідь перевірити, чи належить їхній транспорт до категорії «розкішних».

За які автомобілі потрібно сплачувати податок

Не всі автомобілі підпадають під транспортний податок у 2025 році. Оподаткуванню підлягають лише так звані «розкішні» авто, що відповідають певним критеріям. Основні умови, за яких доведеться сплачувати податок на авто включає чотири фактори.

Вік автомобіля

Податок стосується легкових автомобілів не старших 5 років з року випуску. Старші машини не оподатковуються.

Вартість авто

Розрахунок ведеться на основі середньоринкової вартості. У 2025 році податок сплачується за автомобілі вартістю понад 375 мінімальних зарплат (приблизно 3 млн грн).

Тип власності

Сплата обов’язкова для фізичних та юридичних осіб, які є власниками транспортного засобу. Якщо авто у спільній власності, податок розподіляється між співвласниками.

Категорія транспортного засобу

Легкові автомобілі преміум-класу; вантажівки, мотоцикли та спецтехніка не підпадають під податок.

Перелік моделей, які підлягають оподаткуванню,

Міністерство економіки визначає моделі авто та оприлюднює його щороку до 1 лютого. У 2025 році таку інформацію було опубліковано 31 січня. До переліку потрапили автомобілі з об’ємом циліндрів двигуна понад 2,5 літра та віком до п’яти років. Тож до списку автомобілів, за які необхідно сплачувати податок на розкіш у 2025 році, входять:

Aston Martin

Bentley

Cadillac

Jaguar

Land Rover

Lexus

Maserati

Porsche

Rivian

Tesla

Mercedes-Benz

Audi

BMW

Таким чином, податок на авто стосується дорогих і престижних легкових автомобілів.

Який розмір податку

У 2025 році ставка транспортного податку на розкішні легкові автомобілі становить 25 000 грн на рік за кожен транспортний засіб, що відповідає визначеним критеріям. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, які є власниками легкових автомобілів, зареєстрованих в Україні відповідно до чинного законодавства.

Податок сплачується за автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років включно, а середньоринкова вартість перевищує 375 мінімальних заробітних плат, що у 2025 році становить приблизно 3 000 000 грн.

Що буде, якщо не платити цей податок

Несвоєчасна або неповна сплата транспортного податку у 2025 році може мати серйозні наслідки для власника автомобіля. Перш за все, податкові органи нараховують пеню та штрафи за кожен день прострочення, що значно збільшує загальну суму зобов’язання. Крім того, податкові служби мають право ініціювати стягнення через виконавчу службу, що може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або навіть заборони на перереєстрацію автомобіля.

Як не крути, але фізичні та юридичні особи зобов’язані вчасно сплачувати податок на авто, щоб уникнути проблем із законом та додаткових фінансових витрат. Варто пам’ятати, що державна система контролю дозволяє відслідковувати оплату податку за зареєстрованими транспортними засобами, і ухилення від сплати легко виявляється.