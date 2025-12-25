Що змінилося в ОСЦПВ у 2025: актуальні тарифи та правила страхування

З 2025 року набула чинності нова редакція Закону про ОСЦПВ, яка суттєво змінила правила виплат компенсацій, формування вартості автострахування та контроль за наявністю обов'язкових полісів. Так, якщо раніше поліцейські перевіряли автоцивілку при ДТП або порушеннях ПДР, то тепер контроль стає автоматизованим і виходить на новий рівень. Ці зміни мають підвищити відповідальність водіїв та зменшити кількість тих, хто уникає покупки ОСЦПВ. В епоху цифрових технологій саме фото- та відеофіксація стає ефективним інструментом контролю за дотриманням правил автострахування. Читайте на Delo.ua деталі про нововведення в законодавстві щодо автострахування та подальші перспективи.

Розширення повноважень: коли поліція може вимагати поліс

Новий Закон значно розширив перелік випадків, коли працівники поліції можуть вимагати пред’явлення поліса ОСЦПВ. Тепер перевірка може здійснюватися не лише при оформленні ДТП (контактного або безконтактного) чи при зупинці за порушення ПДР. Поліцейські отримали право перевіряти наявність автоцивілку також і в інших випадках, зокрема:

при регулюванні дорожнього руху;

під час контролю за дотриманням правил дорожнього руху загалом;

при контролі за правомірністю використання транспортних засобів.

Тобто поліс автострахування стає обов'язковим документом, який водій має надати поліцейському на вимогу.

Автоматизований контроль для автоцивілки

Ще одна з ключових змін – автоматизована перевірка ОСЦПВ через камери відеофіксації на дорогах. Система автоматично визначає наявність автоцивілки у водія. Працює це наступним чином:

Камера фіксує номерний знак транспортного засобу, який, наприклад, перевищив швидкість, або просто проїжджає повз. Система автоматично відправляє запит до Єдиної централізованої бази даних МТСБУ. База даних підтверджує або спростовує наявність чинного поліса автострахування для даного автомобіля.

Якщо чинного ОСЦПВ немає, то система автоматично фіксує порушення та ініціює штраф для власника. Тож тепер уникнути оформлення автоцивілки неможливо, тож водії шукають не “як зекономити” а “де знайти надійного страхувальника”.

Європротокол тепер без лімітів?

Європротокол – офіційний документ, який учасники ДТП (якщо воно легке) можуть самостійно заповнити без необхідності виклику поліції. З 1 січня 2025 року цей механізм дещо змінився, після чого з’явилися нові умови.

По-перше, якщо раніше максимальна виплата за Європротоколом становила 80 тис. гривень, то тепер максимальна виплата може дорівнювати повній страховій сумі (250 тис. гривень).

По-друге, Європротокол можна оформлювати лише коли ДТП між двома транспортними засобами було контактним (тобто вони зіткнулися).

Решта умов залишаються незмінними:

в ДТП беруть участь лише два транспортні засоби,

обидва водії мають чинні поліси автоцивілки ,

шкода завдана виключно майну,

водії тверезі та мають згоду щодо обставин ДТП .

Електронний поліс стає новим стандатом

З 2026 року всі поліси ОСЦПВ оформлюватимуться виключно в електронному вигляді. Кожен поліс має бути негайно внесений до Єдиної бази даних МТСБУ, де і відбувається перевірка на наявність страховки. І допоки інформація про поліс не з'явиться в базі – він вважається недіючим.

Аби зміни були поступовими, 2025 рік зазначили, як перехідний період. Протягом року страховики можуть видавати поліси як в електронній, так і в паперовій формі.

Нові правила виплат та ціноутворення в ОСЦПВ

Реформа автострахування 2025 року стосується також проблеми затримки виплат. Відтепер закон встановлює жорсткі строки для страховиків і запроваджує ринкове ціноутворення.

Чіткі терміни та гарантії виплат

Система врегулювання збитків тепер працює за чіткими правилами. Страхова компанія зобов'язана прийняти рішення про виплату протягом 60 днів з моменту отримання заяви та всіх документів. Це це жорстка вимога закону, яка підвищує якість автоцивілки як послуги.

У виняткових випадках термін може збільшитися до 90 днів, але тільки за об'єктивних причин: коли потрібна додаткова експертиза чи детальне з'ясування обставин ДТП.

Пришвидшення виплат за проблемними полісами

Раніше клієнти часто потрапляли в пастку: де страхова компанія винуватця ДТП банкрутувала чи ліквідовувалася, виплата могла затягнутися на роки. Через це потерпілі залишалися без грошей, блукаючи судовими коридорами.

Тепер ситуація кардинально змінилася. Моторне транспортне страхове бюро України (МТСБУ) бере на себе зобов'язання виплачувати компенсації за полісами проблемних страховиків негайно, не чекаючи завершення судових процесів. А отже, потерпілий отримає свої гроші незалежно від того, чи банкрутує страхова компанія винуватця аварії, чи ні.

Принцип вільного ціноутворення

Реформа запровадила вільне ціноутворення на поліси ОСЦПВ, після чого ціни на ринку почали зростати. Але за цим підвищенням ховається логіка справедливості: тепер кожен платить за свою поведінку на дорозі.

Страхові компанії отримали право враховувати історію аварій конкретного водія. це означає, що бути обережним водієм ще й вигідніше: не потрапляєте в ДТП – ваш поліс коштуватиме дешевше. А от регулярні винуватці аварій будуть змушені платити більше. Система працює за принципом особистої відповідальності.

Пряме відшкодування вартості ремонту

Мається на увазі, без урахування зносу деталі. Раніше страховики знижували виплати через амортизацію: ваше розбите крило коштувало 10 тисяч, але вам платили 4, бо воно "зношене". Тепер ви отримуєте реальну вартість ремонту, а не занижену через формальні розрахунки зносу.

Нові правила для пільговиків

Нова редакція Закону про ОСЦПВ з 2025 року кардинально змінила правила для пільговиків. Раніше деякі категорії (пенсіонери, учасники бойових дій, особи з інвалідністю) за певних умов могли взагалі не купувати автоцивілку. Тепер виняток скасовано: страхуватися зобов'язані всі без винятку.

Натомість держава запровадила уніфіковану систему підтримки. Всі пільговики:

учасники бойових дій,

постраждалі учасники Революції Гідності,

особи з інвалідністю I та II груп,

постраждалі від Чорнобильської катастрофи (I та II категорій),

а також пенсіонери.

Усі ці категорії отримують фіксовану знижку 50% на вартість поліса. Але тут потрібно відповідати трьом умовам:

Об'єм двигуна — до 2500 см³ або потужність електродвигуна до 100 кВт. Автомобіль не використовується в комерційних цілях. За кермом буде лише сам пільговик.

Тобто замість повного звільнення від витрат пільговики тепер сплачують половину вартості страховки. З іншого боку, це крок до того, коли кожен учасник руху бере на себе частину відповідальності за можливі наслідки.

Чому вибір страховика тепер важливіший, ніж ціна поліса

Скасування єдиних тарифів у 2025 році дало автовласникам свободу вибору, але разом із нею прийшла й відповідальність. Вартість поліса тепер може відрізнятися вдвічі між компаніями, і разом із ціною варіюється якість сервісу. Епоха "найдешевшої автоцивілки" закінчилася. Тепер треба думати не лише про економію, а й про те, чи отримаєте ви виплату без проблем.

Страхові компанії встановлюють тарифи самостійно, враховуючи кілька факторів.

Об'єм двигуна : чим потужніший автомобіль, тим дорожчий поліс;

Регіон реєстрації : у Києві ціни вищі, ніж у регіонах;

Власна цінова політика компанії : тут і виникає найбільша різниця;

У Києві мінімальна вартість поліса для малолітражки (до 1,6 л) починається від 5000 гривень, у регіонах від 4000. Для автомобілів із потужнішими двигунами ціна легко перевищує 7000 гривень. Різниця між пропозиціями на ринку може сягати десятків відсотків.

Вартість автоцивілки зросла

Різке подорожчання полісів у 2-3 рази порівняно з минулим роком викликало цілий резонанс, якщо не обурення. Раніше ціни регулювало МТСБУ та встановлювало єдині тарифи для всіх.

Тепер страхові компанії отримали свободу встановлювати вартість самостійно. Відповідно, ціни швидко пішли вгору. Проте, разом із ціною кардинально змінилося страхове покриття, і це не косметичні правки.

По-перше, ліміти компенсацій зросли суттєво. За пошкоджене майно тепер виплачують до 250 тисяч гривень замість колишніх 160. За шкоду життю та здоров'ю ліміт піднявся до 500 тисяч замість 320. Для постраждалих у серйозних ДТП це принципова різниця: раніше страховки часто не вистачало навіть на базове лікування чи ремонт автомобіля.

По-друге, скасована франшиза. Та сума, яку потерпілий мусив доплачувати зі своєї кишені, навіть якщо у винуватця була страховка. Це було джерелом конфліктів між водіями та компаніями, яке нарешті зникло.

І нарешті, пряме відшкодування вартості ремонту без врахування зносу деталей, про які ми говорили. Тепер водії отримуютьреальну ринкову вартість ремонту, а не занижену через формальні розрахунки.

Так, поліс став дорожчий, але тепер це справжній фінансовий захист, а не формальний документ заради уникнення штрафу. Питання лише в тому, чи готовий актовласник платити за реальні гарантії.