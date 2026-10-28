Скільки триває розмитнення автомобіля: строки та етапи оформлення

Після придбання автомобіля за кордоном власнику потрібно підготувати документи, організувати доставку та пройти митне оформлення. За сприятливих умов безпосередня процедура на митниці може завершитися протягом кількох годин, але підготовка й перевірки іноді потребують значно більше часу. Скільки часу займає розмитнення авто в Україні у 2026 році, які строки встановлені законодавством і що може затримати отримання документів? Dilo пояснює основні правила та практичні особливості процедури.

Скільки часу потрібно на розмитнення автомобіля в Україні

Згідно зі ст. 255 Митного кодексу України, митне оформлення має завершуватися в найкоротший можливий строк, але не більше ніж за чотири робочі години з моменту подання декларації, необхідних документів і відомостей та пред'явлення транспортного засобу (ТЗ) митниці, якщо це передбачено процедурою.

Проте чотири години не охоплюють доставку автомобіля, попереднє декларування, підготовку документів або реєстрацію. Крім того, закон передбачає випадки, коли строк митного оформлення може бути перевищений.

На практиці повний процес розмитнення автомобіля в Україні може становити кілька днів. У матеріалах компаній, які займаються імпортом машин, трапляються орієнтири від 48-72 годин до 3-7 робочих днів. Однак вони стосуються різного набору процедур, не є офіційною статистикою чи гарантованими строками та можуть відрізнятися від актуальних умов.

Окремо слід враховувати строк доставки авто до митниці призначення. За загальним правилом для автомобільного транспорту він становить 10 діб, а під час переміщення в межах зони діяльності однієї митниці – 5 діб. За окремих процедур можуть діяти інші умови.

Отже, відповідаючи на запитання, скільки часу дається на розмитнення авто, потрібно розрізняти строк доставки до митниці та час безпосереднього оформлення. Це різні етапи.

Від чого залежать строки розмитнення авто

Тривалість митного оформлення залежить від характеристик автомобіля, правильності документів та необхідності додаткових перевірок.

Найбільше на час на розмитнення авто впливають:

Повнота документів . Наприклад, якщо бракує договору купівлі-продажу, інвойсу чи реєстраційного документа, можуть знадобитися додаткові підтвердження.

Правильність митної декларації . Помилки у VIN-коді, році випуску, об'ємі двигуна або інших характеристиках потребують уточнення.

Підтвердження митної вартості . За наявності обґрунтованих сумнівів митниця може запросити додаткові документи.

Екологічні вимоги . Потрібно підтвердити відповідність автомобіля встановленим нормам.

Митний огляд . За необхідності перевіряють сам транспортний засіб, його ідентифікаційні номери та характеристики.

Саме такі проблеми з підготовкою документів, визначенням характеристик і сертифікацією описують компанії, які супроводжують ввезення автомобілів.

Тому терміни розмитнення авто можуть відрізнятися навіть для двох машин, які прибули одночасно. Якщо документи однієї не викликають запитань, а щодо іншої потрібна додаткова перевірка, оформлення триватиме по-різному.

Які етапи потрібно пройти під час розмитнення авто

Щоб зрозуміти, як проходить розмитнення авто, розглянемо основні етапи – від підготовки до завершення митних процедур.

Підготовка документів. Йдеться про договір купівлі-продажу або інший документ про право власності, інвойс чи інше підтвердження вартості, реєстраційні документи та підтвердження відповідності екологічним нормам.

Попереднє декларування. Перед ввезенням автомобіля в Україну подають попередню митну декларацію. Держмитслужба зазначає , що ввезти машину за такою декларацією можна протягом 30 днів із дати її оформлення.

Перетин кордону та доставка до митниці. Після ввезення ТЗ доставляють до визначеної митниці оформлення у встановлений строк.

Подання декларації та митний контроль. Власник або його представник подає додаткову декларацію до попередньої та необхідні документи, а також пред'являє автомобіль митному органу. Митниця перевіряє заявлену вартість, характеристики транспортного засобу та правильність декларування.

Сплата митних платежів і завершення оформлення. Для імпорту автомобіля сплачують передбачені законодавством платежі: ввізне мито, акцизний податок і ПДВ з урахуванням установлених пільг. Кошти можуть вноситися заздалегідь. Після перевірки декларації, правильності нарахування митних платежів та виконання всіх необхідних митних формальностей автомобіль випускають у відповідний митний режим.

Після цього власник може переходити до сертифікації та першої державної реєстрації автомобіля в Україні. Ці процедури варто враховувати під час планування часу, хоча вони не є частиною безпосереднього митного оформлення.

Які документи потрібні для розмитнення автомобіля

Підготовка документів є одним із найважливіших етапів. Якщо відомості в них не збігаються, митниця може вимагати уточнень, що вплине на тривалість оформлення.

Зазвичай потрібні:

рахунок-фактура, договір купівлі-продажу або інший документ, який підтверджує придбання та вартість машини;

документ про право власності;

іноземний реєстраційний документ автомобіля (техпаспорт);

документ про зняття з обліку в країні попередньої реєстрації, якщо він необхідний;

документ, що підтверджує відповідність установленим екологічним нормам;

документи про витрати на транспортування та інші складові митної вартості;

дані власника та підтвердження повноважень представника, якщо він здійснює оформлення.

Під час підготовки варто звірити дані в договорі, інвойсі та реєстраційному документі. Особливу увагу слід звернути на VIN-код, модель, рік випуску й характеристики двигуна.

Для автомобілів, придбаних на закордонних аукціонах, важливо зберегти документи про оплату та доставку. Вони можуть знадобитися для підтвердження митної вартості.

Що може затримати розмитнення автомобіля

Одна з можливих причин затримок – перевірка заявленої митної вартості. Якщо у митниці виникають обґрунтовані сумніви щодо поданих відомостей, там можуть запросити додаткові документи відповідно до Митного кодексу.

Наприклад, запитання можуть виникнути, якщо ціна машини значно відрізняється від вартості подібних автомобілів, але покупець не надав достатніх підтверджень її фактичного придбання. Водночас сама по собі низька ціна ще не доводить порушення.

Ще одна поширена проблема – розбіжності в документах. Зокрема, помилки у VIN-коді, році виробництва, типі пального чи об'ємі двигуна. Труднощі також можуть виникати через неналежне підтвердження реєстраційного статусу автомобіля або помилки в договорі купівлі-продажу, зокрема в даних продавця чи покупця.

Окремий практичний нюанс стосується машин з американського ринку. Під час підготовки до сертифікації можуть виявитися відмінності між американськими та українськими технічними вимогами, зокрема до світлотехніки. Це не обов'язково затримує саме митне оформлення, але здатне збільшити загальний час до першої реєстрації автомобіля.

Додатковий час також може знадобитися для митного огляду, виправлення декларації або проведення експертизи. Проте перевищення встановленого законом строку митного оформлення допускається лише з передбачених законодавством підстав.

Як швидше розмитнити автомобіль в Україні

Щоб зменшити ймовірність затримок, варто розпочати підготовку ще до ввезення машини. Це особливо актуально для авто з пошкодженнями, складною історією реєстрації або неповним пакетом документів.

Перед оформленням рекомендується:

Перевірити автомобіль до придбання . Звірити VIN-код, рік випуску, тип двигуна, реєстраційний статус і можливість ввезення.

Підготувати документи заздалегідь . Переконатися, що відомості про власника та машину збігаються в усіх документах.

Підтвердити митну вартість . Зберегти документи про оплату автомобіля, доставку та інші витрати, що враховуються під час її визначення.

Перевірити екологічні вимоги . З'ясувати, які документи потрібні для конкретної моделі та подальшої реєстрації.

Попередньо розрахувати митні платежі . Можна скористатися митним калькулятором Держмитслужби , щоб оцінити необхідні кошти.

За потреби залучити митного брокера . Він може допомогти з класифікацією автомобіля, підготовкою декларації та комунікацією з митницею.

Компанії, які займаються імпортом авто, також рекомендують не відкладати перевірку документів до моменту прибуття машини. Це дозволяє завчасно виявити розбіжності та підготувати необхідні підтвердження.

Варто зазначити, що залучення брокера не гарантує відсутності перевірок і не змінює законодавчих строків оформлення.

Отже, якщо потрібно визначити, скільки часу триває розмитнення авто та скільки часу потрібно, щоб розмитнити авто, слід враховувати два різні періоди: безпосереднє митне оформлення та весь комплекс підготовчих і супутніх процедур.

За загальним правилом митне оформлення має завершитися протягом чотирьох робочих годин після виконання встановлених умов. Проте доставка автомобіля, підготовка документів, можливі додаткові перевірки й подальша реєстрація можуть потребувати значно більше часу.