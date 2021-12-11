Tesla не принимает новые заказы на Model S и Model X

Компания Tesla миллиардера Илона Маска объявила о прекращении приема новых заказов на свои флагманские модели Model X и Model S за пределами Северной Америки.

Об этом сообщает Electrek.

Как отмечается в официальном письме, компания больше не принимает новые заказы на Model S и Model X с рынков за пределами Северной Америки.

Клиенты Tesla в Европе, заказавшие Model X и Model S, получили от компании уведомление, что их машины не будут доставлены в срок.

Поставки будут возобновлены не ранее второй половины 2022 года. Заказанные ранее машины доставят клиентам по фиксированной цене.

Ограничения не коснутся младших Model 3 и Model Y, которые выпускаются в достаточном количестве благодаря заводу в Китае. А вот Model X и Model S производятся только в США, поэтому в удовлетворении спроса на них компания отдает предпочтение домашнему рынку.

Отмечается, что выпуск Model S и Model X был приостановлен в начале этого года, чтобы запустить их обновленные версии. Производство Model S возобновилось в июне, а Model X - в октябре, но за третий квартал 2021 года компания выпустила менее 9 тысяч машин обеих моделей.

Напомним, комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) начала расследование против компании Tesla Inc, принадлежащей миллиардеру Илону Маску. Регулятор получил жалобу касательного того, что компания не уведомила должным образом своих акционеров и общественность о пожарных рисках, связанных с дефектами системы солнечных батарей.

Отметим, Tesla официально перенесла штаб-квартиру из Калифорнии в Техас.

Напомним, Илон Маск продолжает продавать акции Tesla и уже выручил почти $10 млрд.