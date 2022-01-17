Банк "Альянс" привлек $11 млн через IFC для кредитования малого и среднего бизнеса

Международная финансовая корпорация IFC начинает сотрудничество с украинским АО "Банк Альянс" — учреждению предоставили ссуду в размере 11 млн долларов для финансирования малых и средних предприятий (МСП). Об этом сообщает пресс-служба банка "Альянс".

Инвестиционная и консультативная поддержка IFC поможет банку увеличить кредитование предприятий малого бизнеса.

"МСП вносят ключевой вклад в экономику Украины: в 2020 году на этот сектор приходилось 55 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) и около 80 процентов общей занятости. Вместе с тем МСП являются самым уязвимым сегментом в финансовом плане, ведь многие из них столкнулись с нестабильными денежными поступлениями из-за пандемии COVID-19", — говорится в сообщении.

IFC предоставила банку "Альянс" ссуду на сумму до 11 миллионов долларов США, при этом не менее 50 процентов кредитных поступлений предназначается для предприятий сельскохозяйственного сектора. Инвестиция IFC включает ссуду в размере 5 миллионов долларов США с собственного счета и еще 5 миллионов евро, которые мобилизованы от фонда микрофинансирования Invest in Visions GmbH IIV Mikrofinanzfonds.

"Финансирование IFC позволит нашему банку расширить ассортимент кредитных продуктов, что позволит МСП, особенно в аграрном секторе, модернизировать свои мощности и инвестировать в зеленые технологии", – отметила глава правления банка "Альянс" Юлия Фролова.

Банк также присоединился к программе IFC DigiLab, что усилит его стратегию цифровой трансформации путем доработки операционной модели и расширения линейки цифровых банковских продуктов и услуг для клиентов.

"Приоритетом для IFC является поддержка предпринимательства в наиболее уязвимых секторах и мобилизация частного капитала для минимизации последствий пандемии, – отметил региональный менеджер IFC в Украине, Беларуси и Молдове Джейсон Пеллмар. – С помощью этого нового партнерства мы стремимся усилить доверие других кредиторов к МСП и увеличить пул финансирования, доступный этим предприятиям в Украине".

IFC — подразделение группы Всемирного банка, крупнейший глобальный институт развития, деятельность которого сфокусирована на частном секторе рынков, которые формируются.

Эта международная финансовая корпорация также совершает сделку по вхождению в капитал государственного Укргазбанка. Он должен продать непрофильные бизнесы, в том числе приносящее убытки инкассаторское подразделение. Ранее (IFC) предоставила Укргазбанку ссуду, которую можно конвертировать в акционерный капитал. Кроме того, Кабмин уже согласовал дорожную карту приватизации Укргазбанка.