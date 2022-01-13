Украгазбанк продает Аккордбанку более 100 инкассаторских броневиков

В рамках сделки по вхождению Международной финансовой корпорации (IFC) в капитал государственного Укргазбанка он должен продать непрофильные бизнесы, в том числе приносящее убытки инкассаторское подразделение. Об этом сообщает FinClub.

Заинтересованность в приобретении этой техники проявил Аккордбанк, который строит принципиально новый логистический центр для инкассаторов. В нем планируют организовать обслуживание одновременно четырех автомобилей.

Стороны отказываются назвать стоимость сделки, но считают ее удачной для обоих участников.

Министерство финансов Украины, Международная финансовая корпорация (IFC) и государственный Укргазбанк заключили кредитное соглашение на 30 млн долларов с возможностью конвертации кредитных средств в уставный капитал банка. Укргазбанк станет первым приватизированным крупным государственным банком в Украине.

Новый заем IFC создаст условия для трансформации банка, поскольку IFC будет конвертировать кредит в долю в капитале. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал подписанное соглашение образцовым примером успешного реформирования государственного банковского сектора.

Международная финансовая корпорация (IFC) — это международная финансовая организация, которая входит в группу Всемирного банка. Корпорация использует капитал и экспертные советы для развития рынков развивающихся стран. В 2017 году объем долгосрочных инвестиций МФК достиг $19,3 млрд.

Укргазбанк принадлежит государству и специализируется преимущественно на кредитовании проектов по возобновляемой энергетике. В частности, в конце 2018 года он привлек $500 млн от китайских инвесторов для строительства Днестровской ГАЭС.

В другом государственном учреждении — Ощадбанке — также нацелены на заключение сделки по вхождению в его капитал международной структуры. Причем Ощадбанк в процессе своей трансформации должен становиться более эффективным и более коммерческим.

