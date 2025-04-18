Бізнес-модель, що має сенс

Sense Bank виходить у лідери корпоративного банкінгу. Розповідаємо про те, як банк підтримує корпоративний сектор та допомагає відновлювати економіку України.

Конкуренція на банківському ринку зростає, особливо це помітно у сегменті обслуговування бізнес-клієнтів, які хочуть отримувати якомога кращі послуги за адекватну вартість. Бізнес надто ретельно підходить до вибору банку, оскільки від цього залежить своєчасність та безпека платежів, доступність кредитних ресурсів, а також витрати на банківське обслуговування, які для великих компаній можуть бути досить відчутними.

Відповідати усім цим вимогам — справжній квест для фінустанови, але приклад Sense Bank демонструє, як можна ефективно будувати фінансове партнерство з корпоративними клієнтами та створювати сервіси, комфортні для бізнесу.

Sense Bank — один із лідерів у сфері кредитування бізнесу. За підсумками 2024-го банк посів перше місце за приростом обсягів кредитування юридичних осіб у національній валюті. Загалом за 2024 рік кредитний портфель малого, середнього та великого бізнесу у Sense Bank збільшився на 7,4 млрд грн, що свідчить про зміцнення його позицій у корпоративному сегменті.

Sense Bank є активним учасником пільгової державної програми «5-7-9%», на яку припадає 75% усіх виданих позик для МСБ. Навіть після змін у програмі, що набули чинності наприкінці квітня 2024 року, коли максимальну суму кредиту на фінансування оборотного капіталу було знижено до 5 млн грн, «5-7-9%» не втратила популярності.

«Державна програма «5-7-9%» була і залишається незамінним інструментом для розвитку МСБ. Завдяки їй малий та середній бізнес отримує дешеві гроші на інвестиційні цілі та поповнення оборотного капіталу», — каже член правління Sense Bank Андрій Соколов.

Втім, суттєве збільшення обсягів кредитування бізнесу не було б можливим без створення якісних сервісів та послуг для бізнес-клієнтів. Простіше кажучи, без комфортної екосистеми, яка дозволяє швидко вирішувати щоденні завдання бізнесу, клієнтів не утримати. І все, звісно, починається з першого контакту з банком — з відкриття рахунку.

Легкий та швидкий старт

Навесні 2024-го Sense Bank запровадив онлайн-онбординг юридичних осіб: відкриття першого рахунку у банку тепер не потребує відвідування відділення, відеозв’язку та надсилання документів. Рішення не лише спростило взаємодію бізнесу з банком, а й встановило новий стандарт обслуговування — швидкий, зручний та без зайвої бюрократії.

Це повноцінна онлайн-послуга. Подання заявки доступне клієнтам 24 години на добу й сім днів на тиждень. У межах цього амбітного проєкту Sense Bank реалізував автоматичне заповнення клієнтських даних. Завдяки побудованим інтеграціям та автоматизованим процесам банк самостійно отримує цифрові документи керівника з «Дії», статут та виписку з ЄДР, дані фінансової звітності, ліцензій, статус платника податків та реєстраційні дані юридичної особи. Тож клієнту залишається тільки перевірити та підтвердити дані для відкриття рахунку, керівнику компанії достатньо мати ID-картку або закордонний паспорт громадянина України у застосунку «Дія», КЕП представника юридичної особи або «Дія.Підпис».

Клієнт проходить авторизацію на порталі банку, ввівши код ЄДРПОУ компанії та номер телефону, на який прийде разовий ОТП-пароль. Після перевірки та доповнення анкетних даних йому залишається обрати тарифний пакет, необхідні додаткові продукти та підписати договір із банком. Усе це забирає хвилин 15-20, що набагато менше, ніж час для візиту до відділення банку.

«Наш підхід поєднує глибоке розуміння потреб бізнесу та використання передових технологій. Співпраця з різними сервісами та реєстрами дозволила створити безшовний процес відкриття рахунків, який не має аналогів на ринку. Ми не лише впровадили технологічне рішення, але й змінили підхід до обслуговування клієнтів, роблячи його максимально орієнтованим на їхні потреби та зручність. Ми уже бачимо, як онлайн-онбординг для юридичних осіб стає дедалі популярнішим: у нашому банку до 40% нових рахунків відкривають саме у такий спосіб», — розповідає Андрій Соколов.

З листопада 2024 року Sense Bank приєднався до програми «е-Підприємець» на порталі «Дія». Так, у всіх охочих зареєструватись на порталі державних послуг як фізична особа-підприємець з’явилась можливість одночасного дистанційного відкриття поточного рахунку в Sense Bank. Для цього під час реєстрації ФОП на порталі «Дія» майбутній підприємець має обрати опцію відкриття рахунку в Sense Bank. Разом з опрацюванням заявки на реєстрацію ФОП банк автоматично отримає заяву на відкриття рахунку. Результат клієнт побачить у кабінеті на порталі «Дія», а також отримає SMS від банку.

Овердрафт як комплімент

Ще одна послуга, яку Sense Bank впровадив для нових клієнтів-юросіб сегменту малого та середнього бізнесу, які тільки відкрили в банку рахунок, — оформлення овердрафту на суму до 2 млн грн терміном на 24 місяці.

Як пояснює Андрій Соколов, овердрафт «Бізнес-комплімент» став логічним продовженням функції онлайн-онбордингу для юридичних осіб. Суттєва перевага в тому, що овердрафт оформляються без застави та поруки і без будь-яких комісій банку. Термін безперервного використання коштами становить 90 днів.

Від клієнта потребують мінімальний пакет документів, точніше, лише один документ: на електронну пошту банку необхідно надіслати картку рахунку 311/312 за останні повні 12 місяців. Банк протягом одного дня ухвалює рішення про надання овердрафту.

«Запускаючи «Бізнес-комплімент», ми зважали на потреби наших клієнтів. Адже овердрафт — це страховка від тимчасових грошових розривів, і при цьому нічого не потрібно платити, якщо позичальник не користувався лімітом», — пояснює Андрій Соколов.

Інвестиції в економіку та енергонезалежність бізнесу

Як ми вже зазначали, кредитна підтримка — важливий критерій, за яким корпоративні клієнти обирають банк у сучасних реаліях. Причому йдеться не тільки про фінансування поточних потреб компаній (наприклад, поповнення обігових коштів), але й про довгострокове інвестиційне кредитування на розвиток та відновлення бізнесу (придбання та модернізація основних фондів, енергонезалежність та енергоефективність).

З другої половини 2024 року серед бізнес-клієнтів спостерігається підвищений попит на інвестиційне фінансування, зокрема, інтерес до проєктів будівництва автономних енергогенерувальних потужностей. Sense Bank у відповідь на такий запит від бізнесу запустив програму «Джерело енергії».

Нагадаємо, що на початку жовтня 2024 року банк уклав меморандум із Мінекономіки, Фондом розвитку підприємництва та Фондом енергоефективності, який став стартом освітнього проєкту «Джерело енергії». Ця ініціатива покликана донести до бізнесу, територіальних громад, а також ЖБК та ОСББ переваги підвищення енергоефективності та енергонезалежності.

Завдяки зусиллям банку до кінця 2024 року за програмою «Джерело енергії» та за державними кредитними програмами було профінансовано енергетичні проєкти на суму майже 1 млрд грн.

Та це не всі нововведення та інновації, що впровадила фінустанова минулого року. Так, протягом 2024 року Sense Bank активно працював над спрощенням процесів кредитування малого та середнього бізнесу, завдяки чому вдалося суттєво скоротити TTY (Time to Yes) для клієнта. Зокрема, для ОСББ впровадили швидкий процес ухвалення рішення щодо фінансування енергоефективних проєктів «авто-так» — рішення за такими проєктами ухвалюють за один день.

У 2025 році Sense Bank має намір нарощувати фінансову підтримку корпоративних клієнтів, оскільки потреба в оборотному капіталі та капітальних інвестиціях лише посилюватиме попит на кредити серед бізнесу.

«Банк буде й надалі активно працювати на благо економіки, допомагаючи бізнесу досягати своїх цілей, розвиватися та зміцнювати свою енергетичну незалежність», — резюмує Андрій Соколов.