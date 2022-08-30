Кабмін завершив приєднання Ощадбанку до системи гарантування вкладів

Кабінет міністрів вніс до статуту Державного ощадного банку України зміни, які засвідчили, що він став учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Про це йдеться в опублікованій у вівторок постанові уряду №958, прийнятій 27 серпня.

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Згідно з оновленим статутом, вклади фізосіб, розміщені у цьому держбанку, гарантуються в порядку і розмірах, передбачених законом про систему гарантування вкладів.

Також у статуті, зокрема, вказано, що банк може бути ліквідований у разі відкликання Національним банком України його банківської ліцензії - як з власної ініціативи, так і за пропозицією ФГВФО.

До цього ж було передбачено, що вклади фізичних осіб, розміщені у Ощадбанку, "гарантуються державою". Зазначимо, що Ощадбанк став учасником ФГВ згідно закону, який вступив у дію 13 квітня цього року.

Ним передбачено, що протягом півроку з дня входження Ощадбанку до ФГВФО за вкладами громадян зберігатимуться повні 100% гарантії держави. Після завершення цього терміну для банку будуть запроваджені єдині для банківської системи умови гарантування вкладів.

Зазначимо, однак, що наразі для всіх кредиторів банків, які були або будуть позбавлені ліцензії після початку повномасштабного російського вторгнення, діє норма про гарантію повернення 100% депозитів протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців після його завершення.

Через три місяці після воєнного стану сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами має становити 600 тисяч гривень: цей розмір було встановлено тим же законом. До війни ж вкладникам гарантувалося повернення не більше 200 тисяч гривень.