Кабмин завершил присоединение Ощадбанка к системе гарантирования вкладов

Кабинет министров внес в устав Государственного сберегательного банка Украины изменения, подтверждающие, что он стал участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Об этом говорится в опубликованном во вторник постановлении правительства №958, принятом 27 августа.

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Согласно обновленному уставу, вклады физлиц, размещенные в этом госбанке, гарантируются в порядке и размерах, предусмотренных законом о системе гарантирования вкладов.

Также в уставе, в частности, указано, что банк может быть ликвидирован при отзыве Национальным банком Украины его банковской лицензии - как по собственной инициативе, так и по предложению ФГВФЛ.

До этого же было предусмотрено, что вклады физических лиц, размещенные в Ощадбанке, "гарантируются государством". Отметим, что Ощадбанк стал участником ФГВ согласно закону, вступившему в действие 13 апреля этого года.

Им предусмотрено, что в течение полугода со дня вхождения Ощадбанка в ФГВФЛ по вкладам граждан будут сохраняться полные 100% гарантии государства. После истечения этого срока для банка будут введены единые для банковской системы условия гарантирования вкладов.

Отметим, однако, что для всех кредиторов банков, которые были или будут лишены лицензии после начала полномасштабного российского вторжения, действует норма о гарантии возврата 100% депозитов в течение действия военного положения в Украине и трех месяцев после его завершения.

Через три месяца после военного положения сумма предельного размера возмещения средств по вкладам должна будет составлять 600 тысяч гривен: этот размер был установлен тем же законом. До войны вкладчикам гарантировалось возвращение не более 200 тысяч гривен.