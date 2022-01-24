НБУ за 2021 год погасил почти полтора миллиарда грн по кредитам банков-банкротов

В 2021 году Национальный банк Украины (НБУ) получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 1,4 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба регулятора, больше всего денег получено от обращения Нацбанком взыскания на недвижимое имущество путем приобретения его в собственность – 441,5 млн грн.

Кроме того, задолженность по предоставленным НБУ кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков погашена за счет следующих источников:

– реализации в пределах исполнительного производства заложенного недвижимого имущества поручителей неплатежеспособных банков – 226,7 млн грн;

– реализации заложенных неплатежеспособными банками объектов недвижимого имущества – 210 млн грн;

– реализации заложенных неплатежеспособными банками имущественных прав по кредитным договорам – 161,6 млн грн;

– получения денег от погашения заложенных Национальному банку ценных бумаг – 160,9 млн грн;

– получения денег от погашения задолженности по заложенным Национальным банком кредитным договорам – 13,3 млн грн;

– других источников погашения задолженности – 193 млн грн.

По самым высоким ценам в 2021 году реализован объект недвижимого имущества, переданный АО "Родовид Банк" в ипотеку Национальному банку – 209,3 млн грн, а также пул имущественных прав по кредитным договорам, переданным ПАО "КБ "Финансовая Инициатива" в залог Национальному банку, – 87,3 млн грн.

Начиная с 2015 года НБУ возвратил 17,2 млрд грн задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков, выводимых Фондом гарантирования вкладов физических лиц с рынка.

На сегодняшний день в судах разных инстанций по искам Нацбанка продолжается рассмотрение 20 дел к имущественным поручителям об обращении взыскания на имущество, 12 дел о банкротстве имущественных поручителей, а также 8 дел к финансовым поручителям.

По состоянию на 31 декабря 2021 года задолженность составляла 39,3 млрд грн.

Напомним, Национальный банк с 1 октября ввел новые антикризисные монетарные меры в рамках сворачивания помощи украинским банкам.

Постепенное сворачивание антикризисных монетарных мер НБУ начал 29 июля, когда, в частности, уменьшил с пяти до трех лет предельный срок, на который предоставляются долгосрочные кредиты рефинансирования.