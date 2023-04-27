Укрексімбанк запрошує інвесторів до аукціону за голландською моделлю з продажу активів ПрАТ «Укрпластик»

Державний Укрексімбанк пропонує взяти участь в аукціоні з продажу прав вимоги за кредитними зобов’язаннями ПрАТ «Укрпластик» – в минулому одного з лідерів українського та європейського ринків виробництва гнучких пакувальних матеріалів.

Напрями діяльності компанії, заборгованість якої буде виставлено на продаж:

ПрАТ «Укрпластик» було одним з найбільших у Центральній і Східній Європі та найбільшим в Україні виробником гнучких пакувальних матеріалів для харчової, косметичної, фармацевтичної та інших галузей промисловості. На сьогодні товариство перебуває в процедурі ліквідації в межах справи № 908/825/21 про банкрутство. Водночас структура забезпечення за кредитом, що включає іпотеку нерухомого майна та виробниче обладнання, надає можливість відновлення інвестором виробництва в середньостроковій перспективі.

Інвестиційна привабливість:

Наявні виробничі та технічні можливості ПрАТ «Укрпластик» забезпечували повний цикл виготовлення гнучких полімерних пакувальних матеріалів – від гранул і фарб до готових рулонних матеріалів і пакетів. Продукція експортувалася до багатьох країн світу. Потужність інноваційно-виробничого комплексу переробки полімерів становить 50 тисяч тон продукції на рік.

Виконання зобов’язань ПрАТ «Укрпластик» за кредитними договорами забезпечується, зокрема, переданим в іпотеку Банку значним масивом нежитлової нерухомості виробничого призначення, яка розташована у м. Києві по вулиці Сверстюка Євгена, серед якої: головний виробничий корпус загальною площею 7,7 тис. кв. м; склад готової продукції загальною площею 5,2 тис. кв. м; склад матеріально-технічного постачання загальною площею 621 кв. м; будівля виробничого цеху загальною площею 1,1 тис. кв. м.

Крім цього, в заставу Банку передане виробниче обладнання комплексу переробки полімерів у кількості 17-ти одиниць, експлуатація якого забезпечує увесь технологічний цикл підприємства.

Умови голландського аукціону (із можливістю зниження вартості ціни продажу):

Стартова ціна аукціону – 562,6 млн грн;

Мінімальна ціна – 181,8 млн грн.

Придбати права вимоги за кредитними договорами можна 18 травня 2023 року в електронній системі ДП «СЕТАМ».