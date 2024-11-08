В Ощадбанку заявили про можливість стягнення ТРЦ Gulliver у разі його передачі "незрозумілому управителю"

Державний Ощадбанк готовий звернутися з вимогою стягнення будівлі ТРЦ Gulliver у Києві на свою користь, якщо Агентство з розшуку і менеджменту активів (АРМА) передасть його новому управителю.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронювати участь

Про це заявив заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за роботу з NPL (проблемними кредитами), Арсен Мілютін у коментарі УНН.

"Будемо звертатися із стягненням на об’єкт. Це смішно, вони (АРМА – ред.) з першого дня розуміли позицію державних банків, і так поводяться, ніби позиції державних банків не існує. Чому ми маємо звертатися до когось? Чому вони не врахували це? Вони при розробці документації мали б врахувати позицію державних банків, чому вони не прописали? Чому ми маємо бігати за АРМА і щось випрошувати?" – повідомив він.

Мілютін нагадав, що про можливість звернення щодо стягнення ТРЦ Gulliver представники Ощадбанку говорили ще в травні. "І на ВР про це сказали, що так буде, і воно так і є. Хтось хоче забрати гроші державних банків", - заявив він.

За його словами, незрозуміло, чому замість забезпечення виплат за кредитом державним банкам, прибуток від роботи ТРЦ Gulliver планують передати "незрозумілому управителю".

"Такі плани є – залишити банки без оплати за кредитом, комусь віддати все, що заробляє Gulliver, з якимось незрозумілим управителем. А що там за умови? Вони планують 10% від виручки відправляти в бюджет за управління, а рештою управитель може розпоряджатися на свій розсуд. Що це таке? У нас з поточним власником домовленість була, що 40% банки отримають державні", - наголосив Мілютін.

Представник банку запевнив, що АРМА знає про заборгованість Gulliver перед державними банками, але представники агентства не зверталися до банку з пропозицією обговорити, як можна забезпечити інтереси Ощадбанку і Укрексімбанку.

На його думку, АРМА мала б звернутися до цих банків, адже йдеться про консорціумний кредит, і узгодити, яким чином треба визначити умови конкурсу на управління цим об’єктом.

"Однозначно ми б зайняли позицію, що має сплачуватися той кредит, відповідно до фінансових моделей, які були у нас розраховані з ТОВ "ТРИ О"… Приблизно ми бачили так, що десь 40% від виручки мало направлятися постійно на виплату боргу. І це було реально абсолютно. Щонайменше 40", - пояснив Мілютін.

Нагадаємо, АРМА оголосило конкурс на відбір управителя торговельно-розважального центру Gulliver у жовтні.