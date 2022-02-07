Впервые в Украине: Таскомбанк и Ocean.me запускают беспроцентный BNPL-сервис — альтернативу кредитованию

Украинский финтех-стартап Ocean.me при поддержке АО "Таскомбанк" запускает первый в стране BNPL-сервис (buy now pay later/покупай сейчас, оплачивай позже) для онлайн-покупки товаров без процентов. Об этом сообщает пресс-служба Ocean.me.

Новый сервис обеспечивает отложенный платеж за покупки — альтернативу традиционному кредитованию. Это позволяет покупать товары с дальнейшей беспроцентной выплатой в течение двух месяцев.

"Мы хотим сделать жизнь покупателей проще, поэтому начинаем новое поколение шопинга в Украине. Уже сейчас мы реализовали бесплатную рассрочку, в ближайшее время введем простые условия возвращений. Наша цель — сделать легкий и прозрачный сервис, который станет неотъемлемой частью шопинг-рутины каждого украинца", – отметил Антон Пятигин, соучредитель компании Ocean.me.

Сервис уже набирает обороты и планирует стремительное увеличение числа партнеров и клиентов. Для быстрого развития проекта группа "ТАС", в которую входит АО "Таскомбанк", в ближайшее время планирует вхождение в капитал Ocean.me с целью предоставления инвестиции.

"Учитывая актуальность формата "покупай сейчас, плати позже", группа ТАС решила предоставить для развития Ocean.me безлимитное финансирование. Убежден, что в партнерстве с Таскомбанком новый BNPL-сервис от Ocean.me не только откроет новый тренд на финансовом рынке Украины, но и станет бесспорным лидером в этом сегменте", — подчеркнул основатель группы ТАС Сергей Тигипко.

Сейчас Ocean.me активно развивает сотрудничество с украинскими топ-брендами. Первыми проект поддержали ONLY GOOD, Kachorovska и HAVE A REST. Товары этих брендов можно приобрести одинаковыми платежами без процентов. К анонсу сотрудничества с Ocean.me готовятся и другие известные украинские дизайнеры. Присоединиться к сервису может любой магазин.

Сервис покупки товара с отсроченными платежами, которому еще нет аналогов в Украине, доступен как на сайтах e-commerce участников рынка, так и в каталоге товаров в приложении Ocean.me, для всех клиентов независимо от банка обслуживания или мобильного оператора. Более того, совсем не обязательно быть клиентом любого банка вообще, чтобы получить товар в рассрочку и воспользоваться преимуществами новой услуги на финансовом рынке Украины — BNPL-сервиса.

Напомним, группа ТАС инвестировала в izibank около 10 млн долларов, а в sportbank — 17 млн. Основной необанк группы — monobank, работающий под лицензией Универсал Банка, на сегодня обслуживает более 4 млн карт, занимая второе место на рынке по объему розничных кредитов (21 млрд грн).

Таскомбанк и финтех-компания Bitt также запустили пилотный проект электронных денег на блокчейне Stellar. Проект реализуют под надзором Национального банка Украины и при поддержке Министерства цифровой трансформации.