55% украинских СЕО считают, что в первом полугодии 2022 года инвестиционный климат не улучшится — ЕВА

Слабая судебная система, высокий уровень коррупции, энергетический кризис и теневая экономика снизили уровень инвестиционного климата во второй половине 2021 года. Таковы результаты новой волны экспертного исследования, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией вместе с юридической фирмой Василий Кисиль и Партнеры.

По данным Европейской Бизнес Ассоциации, интегральный показатель Индекса инвестиционной привлекательности во второй половине 2021 года снизился до 2,73 балла из 5 возможных. Еще полгода назад показатель индекса составлял 2,84 балла.

Настроения генеральных директоров ухудшились. Процент СЕО, считающих текущий инвестиционный климат неблагоприятным, остается неизменным – 58%. Еще 35% респондентов оценили инвестклимат нейтрально. А количество респондентов, давших положительную оценку, уменьшилось почти вдвое – с 13% полгода назад до нынешних 7%.

Оценка полугодовой динамики инвестклимата также ухудшилась. Сейчас 29% опрошенных наблюдают негативную динамику (ранее таковых было 15%), хотя большинство, а именно 57%, считают, что существенных изменений не произошло. И только 14% считают, что бизнес-климат улучшился, в то время как полгода назад о положительной тенденции говорили 32% респондентов.

Директора также ухудшили традиционно высокую оценку среди составляющих индекса – прогнозы развития инвестклимата в ближайшие полгода, где 55% опрошенных считают, что инвестклимат останется неизменным в 1-м полугодии 2022 года, а вот 32% ожидают дальнейшего ухудшения ситуации (ранее таковых было 17%). И только 13% ожидают улучшения инвестклимата в ближайшие полгода (ранее 25%).

Каждый пятый СЕО, а именно 19%, считают, что новым компаниям будет выгодно инвестировать в Украину в течение ближайших 6 месяцев. В то же время возросло количество респондентов, которые с этим не согласны – с 35% до 44%. Остальные 37% опрошенных затрудняются.

45% директоров утверждают, что до сих пор испытывают влияние пандемии на работу своей компании. В частности, больше всего жалуются на падение спроса и доходов, временную нетрудоспособность работников, дефицит персонала и психологическую усталость, негативное влияние на подрядчиков и партнеров.

В ЕВА поинтересовались темпами вакцинации среди членов Ассоциации. Оказалось, что у 83% компаний вакцинировано более половины сотрудников, из которых у 15% компаний вакцинирован весь персонал. Еще у 16% бизнеса вакцинировано от 25 до 49% персонала. И только у 1% членских компаний ЕВА вакцинировано менее четверти всех сотрудников.

Тройка ключевых барьеров, сдерживающих развитие бизнес-климата, остается неизменной: слабая судебная система (так утверждают 87% опрошенных), высокий уровень коррупции (85%), а также теневая экономика (76%). В этом году впервые в этот список добавился низкий темп вакцинации населения – так считают 50% директоров.

Среди других препятствий для развития инвестклимата директора называют геополитическую напряженность, энергетический кризис, несовершенное государственное управление, стагнацию реформ, сложную налоговую систему, постоянные ротации в правительстве и другое.

Среди позитива бизнес-лидеры выделяют сотрудничество с МВФ и стабильный валютный курс, диджитализацию государственных услуг, валютное регулирование, запуск рынка земли и реформу градостроительства.

По мнению топ-менеджеров, улучшение инвестиционного климата можно достичь за счет внедрения судебной реформы, борьбы с коррупцией, контрабандой, теневой экономикой и теневой занятостью, устранения геополитических угроз, предполагаемых и прозрачных условий для работы бизнеса, упрощения налогообложения и уменьшения бюрократии, ускорения.

Напомним, что год назад большинство генеральных директоров членских компаний Ассоциации, а именно 78%, считали текущий инвестиционный климат неблагоприятным, и этот показатель существенно увеличился с начала года — на 16%.