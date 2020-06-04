Апелляционный суд отменил решение об аресте Жеваго

Киевский апелляционный суд 25 мая 2020 года отменил решение о задержании и содержании под стражей бизнесмена Константина Жеваго, принятое Печерским районным судом города Киева в начале декабря 2019 года.

Об этом в четверг, 4 июня, сообщает пресс-служба олигарха со ссылкой на его адвоката, имя которого не называется.

В частности, суд установил, что экс-народный депутат, совладелец Ferrexpo и группы "Финансы и Кредит" Константин Жеваго не находился и не находится в международном розыске, не скрывался и не скрывается от органов досудебного расследования и суда, а также то, что отсутствуют правовые основания для взятия Жеваго под стражу.

По заявлению адвоката бизнесмена, отмененное постановление судьи Печерского райсуда Киева об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей касательно Жеваго является незаконным, принятым с существенными нарушениями Криминального процессуального кодекса Украины и имеет все признаки заведомо неправосудного решения.

"Только что получили решение суда от 25 мая 2020 года, читаем его. Более того, судья Печерского районного суда города Киева, вынесшая ранее данное незаконное постановление, находится на скамье подсудимых за вынесение ею заведомо неправосудного решения. Очевиден факт ее зависимости от следователей ГБР и сотрудников прокуратуры", — заявил защитник.

Он также добавил, что очередное заседание по делу судьи состоится 11 июня в 14:30 в Шевченковском райсуде Киева.

В заявлении также указывается, что апелляционный суд рассмотрел жалобу на решение Печерского суда только через 6 месяцев из-за неявки прокуроров, хотя по требованиям КПК должен был сделать это в 3-дневный срок.

Адвокат утверждает, что прокуратура на протяжении 5 лет собирала доказательства причастности Жеваго к совершению противоправных деяний, однако в материалах дела отсутствует доказательная база, а содержится "одна беллетристика" и фальсификация доказательств. Защитник добавил, что не оставит "безнаказанным беззаконие и произвол власти".

Как сообщалось, в начале декабря 2019 года следственный судья удовлетворил ходатайство, поддержанное прокурором Генпрокуратуры, об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Жеваго, который подозревается в организации растраты имущества банка "Финансы и Кредит". Генпрокуратура уточняла, что подозрение экс-нардепу выдвинуто по таким статьям Уголовного кодекса: организация растраты чужого имущества по предварительному сговору и легализация доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах.

"В связи с систематической неявкой в орган предварительного расследования он объявлен в международный розыск и следственным судьей дано разрешение на его задержание", — указывала тогда ГПУ.

В конце сентября 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) заочно уведомило о подозрении Жеваго в причастности к расхищению средств банка "Финансы и кредит" на сумму 2,5 млрд грн.

Напомним, 17 декабря 2015 года НБУ по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) принял постановление №898 об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Банк "Финансы и кредит", бенефициаром которого выступал Жеваго. Кроме того, Нацбанк намерен отсудить у Жеваго залог рефинансирования "Финансы и кредит", которым стало финансовое поручительство в размере 1,45 млрд грн.

На внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года Жеваго, который был народным депутатом с 1998 года, баллотировался по мажоритарному округу №150 (Полтавская область), где проиграл кандидату от партии "Слуга народа" Алексею Мовчану.

Ранее Апелляционный суд Киева снял ограничения с 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (FPM), установленные в январе по делу бывшего народного депутата Украины Константина Жеваго и банка "Финансы и Кредит".