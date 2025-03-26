Бізнес-оподаткування в Німеччині: ключові аспекти 2025 року

Для українців, які переїжджають до Німеччини, розуміння місцевої системи оподаткування стає одним із першочергових викликів. Німецьке суспільство розглядає податки як інструмент спільного добробуту та джерело фінансування важливих соціальних програм.

Вступ до німецької податкової реальності

Початковий шок від розміру ставок податків в Німеччині – природна реакція для підприємців, що звикли до української системи. Проте успішна інтеграція у німецьке бізнес-середовище неможлива без ґрунтовного вивчення локальних податкових механізмів. Розглянемо структуру фіскальної системи Німеччини та способи раціонального управління податковими зобов'язаннями.

Структура податкової системи Федеративної Республіки Німеччина

Персональний прибутковий податок розраховується на основі сукупного річного доходу фізичних осіб. Для німецької системи оподаткування характерне застосування прогресивної шкали, де відсоткова ставка зростає пропорційно збільшенню доходу.

Німецьке законодавство передбачає різноманітні податкові пільги, які суттєво зменшують кінцеве навантаження. Залежно від фінансового стану, ставки коливаються у діапазоні від нульової до 45% для найвищих доходів.

Оподаткування юридичних осіб

Компанії, що ведуть бізнес в Німеччині, сплачують базовий податок за ставкою 15%. Додатково нараховується «солідарна надбавка» у розмірі 5,5% від основної суми податку. В результаті, фактична ставка для іноземних компаній становить 15,825%.

Система ПДВ

Цей непрямий податок застосовується на кожному етапі створення додаткової вартості. Загальна ставка складає 19%, хоча деякі категорії товарів та послуг оподатковуються за пільговою ставкою 7% (серед них книговидання, основні продукти харчування, квитки на культурні заходи).

Внески до соціальних фондів

Німецька система передбачає обов'язкові відрахування як від роботодавців, так і від найманих працівників до таких фондів. Це стосується таких пунктів, як:

пенсійне забезпечення;

медичне страхування;

страхування від виробничих травм та професійних; захворювань;

фонду довготривалого догляду.

Розмір відрахувань розраховується як відсоток від заробітної плати з встановленими верхніми лімітами.

Локальний підприємницький податок

Застосовується до бізнесу в Німеччині з річним прибутком понад 24 500 євро. Ставки встановлюються на муніципальному рівні і варіюються між 14% і 17,15%. Обчислення відбувається шляхом множення базової ставки 3,5% на коефіцієнт, визначений місцевими органами влади.

Оподаткування розподіленого прибутку

Виплати дивідендів обкладаються податком у розмірі 25%. Цей податок стосується компаній-резидентів Німеччини, але може бути знижений за наявності міждержавних угод про уникнення подвійного оподаткування.

Податок на приріст капіталу

При отриманні доходу від продажу акцій, облігацій та інших фінансових інструментів стягується 26,375% (враховуючи солідарну надбавку).

Податок при купівлі землі та нерухомості

При придбанні земельних ділянок чи об'єктів нерухомості стягується збір, розмір якого залежить від федеральної землі та становить від 3,5% до 5% від вартості.

Оподаткування спадщини та подарунків

Ставки цієї категорії податків в Німеччині варіюються в межах 7-50%, залежно від вартості отриманого майна та ступеня спорідненості. Мінімальна ставка починає діяти при перевищенні порогу в 75 000 євро.

Податкові обов'язки різних категорій платників

Громадяни та резиденти Німеччини щорічно подають податкові декларації та сплачують прибутковий податок. Залежно від трудового статусу та рівня доходів виникають додаткові зобов'язання щодо соціального страхування.

Обов'язки компаній та організацій

Бізнес-структури сплачують різні види податків, включаючи стандартний корпоративний податок (15%). Якщо компанія генерує прибуток понад 1 млн євро, сукупна ставка зростає до 31%. Обов'язковим для ведення бізнесу в Німеччині є також є подання річної фінансової звітності та додаткових податкових форм.

Механізми податкової оптимізації

Німецьке податкове законодавство дозволяє легально зменшувати податкове навантаження через. Так, резиденти Німеччини можуть врахувати деякі статті розходів, як-то:

витрати на виховання дітей;

внески до пенсійних фондів;

витрати на охорону здоров'я;

інвестиції в освіту;

капіталовкладення в пріоритетні галузі.

Крім того, функціонують спеціалізовані програми підтримки для інноваційних стартапів та малого бізнесу.

Строки подання звітності

Для запобігання штрафним санкціям необхідно дотримуватися встановлених термінів. Таким чином, про сплачені податки в Німеччині потрібно відзвітувати за наступними термінами:

Декларації фізичних осіб – не пізніше 31 липня року, наступного за звітним.

ПДВ-звітність – до 31 січня.

Конкретні терміни можуть змінюватися залежно від категорії податку та індивідуальних обставин.

Хоча на перший погляд німецька фіскальна система видається складною, її систематичне вивчення дозволяє ефективно планувати податкові витрати.

У складних ситуаціях завжди корисно звернутися до професійного консультанта з питань податків в Німеччині, який допоможе оптимізувати податкове навантаження та забезпечити повну відповідність законодавчим вимогам. Грамотний підхід до податкового планування створить міцний фундамент для розвитку вашого бізнесу на німецькому ринку.