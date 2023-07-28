Cosmolot Airlines: 100 млн грн на найбільший авіафлот ударних дронів

Українська компанія COSMOLOT передає 100 млн грн на найбільший авіафлот ударних дронів. Cosmolot Airlines — це 50 модернізованих БПЛА Punisher з інноваційною технологією, яка стійка до РЕБ та дозволяє нищити ворога у глибокому тилу. 50 ударних БПЛА Punisher зможуть забезпечити покриття близько 45 000 км кв

100 млн грн на посилення фронту сучасними ударними дронами COSMOLOT інвестує з власного бюджету, а не завдяки зборам донатів. Зосередження компанії на фінансуванні інноваційної зброї — це потужна підтримка армії, віра в Перемогу, заклик до розвитку вітчизняного військового виробництва та інвестиція в майбутню технологічну міць України.

Чому саме БПЛА? Перемога України на полі бою відбувається завдяки сучасним підходам та новітнім технологіям. Минулого року європейські експерти назвали війну в Україні «війною дронів», отже саме дрони зможуть змінити хід війни на користь України. А ефективність БПЛА Punisher доведена на практиці.

Чому саме Punisher? БПЛА Punisher — перший український ударний дрон багаторазового використання, розроблений командою українських ветеранів. БПЛА Punisher — ударний дрон із найменшою вартістю виконання місії у світі, який немає конкурентів у своєму класі.

50 БПЛА Punisher для Cosmolot Airlines обладнані унікальною наразі модифікацією. Комплекс PUNISHER GEN III B COSMO дозволяє:

виконувати завдання в складних умовах активного придушення сигналів GPS та телеметрії;

збільшити кількість завдань одного дрона завдяки стійкості до впливу всіх наявних ворожих систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) та новим елементам зв’язку, які були створені українськими інженерами спеціально для модифікації COSMO;

планувати використання ударних дронів із ефективним застосуванням тактики рою — групової атаки цілі;

ефективно знищувати БК, командні пункти, склади та бази оснащення ворога у глибокому тилу.

Донатимо на ЗСУ, підтримуємо українських військових винахідників та Гартуймо Перемогу спільними зусиллями!