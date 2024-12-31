Драйвери економіки. ТОП-10 компаній
Кейси компаній, які попри війну та кризи продовжують масштабні інвестиції, започатковують нові проєкти та ведуть вперед своїх галузі та всю країну.
Пропонуємо Вашій увазі ретельно відібрані редакцією "Топ-100" кейси 10 компаній, які представляють різні галузі економіки України.
Ми свідомо обирали компанії з різних сфер діяльності: ГМК, аграрний комплекс, ритейл, харчова промисловість, фармацевтика, IT та телеком. Усі десять кейсів — це історії провідних компаній України, знані бренди як у країні так і за кордоном, які є лідерами у своїх галузях. Це великі роботодавці, та платники податків, представники прозорого чесного бізнесу.
Вони всі різні, але назагал ці кейси мають спільну рису. Усі десять компаній протягом повномасштабної війни продовжили реалізовувати та планувати великі інвестиційні проекти як в Україні так і за кордоном. Усі обрані бренди продовжили активно підтримувати сили оборони та гуманітарні програми. Усі представлені «Драйвери економіки» з початку війни попри понесені втрати у активах та людях продовжують активно розвивати власне виробництво, логістику, програми підтримки кадрів. Ба більше — вони всі продовжують позитивно впливати на розвиток регіонів, у яких ведуть виробничу або комерційну діяльність, а також стимулюють розвиток своїх галузей.
Національний лідер за доходами - компанія АТБ відзначається за інвестиції у вантажний автопарк, розвиток власної логістики, мережі та підтримку локальних виробників.
Чистий дохід за 6 міс 2024 року: 97,6 млрд грн.
Чистий прибуток за 6 міс 2024 року: 1,64 млрд грн.
Кейс АТБ: Антикризовий ритейл
Метінвест - лідер ГМК в Україні. Попри віну та понесені втрати холдинг продовжує виробництво та експорт продукції, а також планує будівництво комбінату у ЄС та модернізацію українських виробничих потужностей.
Загальний обсяг інвестицій компанії у 2022-2023 роках: понад 28,1 млрд грн.
Кейс Метінвест: Сталева віра у майбутнє
Лідер телекому, мобільний оператор “Київсар”, попри війну продовжує активно розвивати мережу 4G зв'язку, запроваджує стратегію “4G всюди”, розвиває цифрові сервіси, а також активно інвестує у енергонезалежність мережі. При цьому компанія активно підтримує сили оборони України.
Сума інвестицій у енергостійкість мережі: 1,9 млрд грн
Чистий дохід компанії за 6 міс 2024 року: 16,3 млрд грн
Кейс “Київстар”: Зірка допомоги
МХП - це компанія, яку традиційно асоціюють з агропромисловим комплексом. Проте зараз компанія інвестує у новий напрямок і активно освоює повний цикл виробництва їжі від зерна на полі до готової страви для кінцевого замовника. Мета: стати лідером ринку корпоративного кейтерингу та допомогти масштабуватися іншим бізнесам.
Чистий дохід за 6 міс 2024 року: 21,56 млрд грн
Кейс МХП: Їжа і сервіс
Мережа мультимаркетів “Аврора” нарощує програму підтримки українських товаровиробників, ветеранського бізнесу, а також збільшує свою присутність у ЄС, даючи шанс українським виробникам розпочати власний експорт товарів у Європу. Станом на 1 грудня: відкрито понад 300 магазинів в Україні та 25 магазинів у Румунії.
Сума податків, сплачених за 9 міс 2024 року: 4,5 млрд грн.
Кейс мережі мультимаркетів “Аврора”: До свого - по своє
SoftServe - український лідер IT-галузі, який доводить, що нам підкориться навіть космос. Компанія з українським корінням долучилася до проєкту NASA та розробляє роботів, що будуватимуть злітно-посадкові майданчики на Місяці.
Кейс SoftServe: Ми у космосі
“Філіп Морріс Україна” - компанія, що підтверджує свій статус топ-платника податків та провідного інвестора України. Під час війни компанія релокувала робітників з Харкова, інвестувала у нове виробництво на Львівщині $30 млн.
Чистий дохід за 6 міс 2024 року: 23,35 млрд грн.
Сума податків, сплачених за 6 міс 2024 року: 23,9 млрд грн.
Кейс “Філіп Морріс Україна”: Сміливі рішення
Тева в Україні - найбільша міжнародна фармацевтична компанія та один з трьох лідерів фармацевтичної галузі України. Компанія виробляє для українських пацієнтів понад 260 рецептурних та безрецептурних лікарських засобів.
Чистий дохід від реалізації продукції у 2023 році: 3,34 млрд грн.
Сума податків, сплачених за 6 міс 2024 року: 215 млн грн.
Інтерв'ю з Віталієм Гайдученко, фінансовим директором Тева в Україні: “Український фармацевтичний ринок має потенціал для зростання”
Lantmännen — компанія, яка є лідером в таких галузях, як сільське господарство, машинобудування, біоенергетика і харчова промисловість. Lantmännen вбачає свою мету в тому, щоб створити всі умови для процвітання фермерства шляхом максимально ефективного використання орних земель.
Інтерв'ю з Іриною Проніною, Lantmännen АХА: “Ми працюємо над тим, щоб перейти на проєктну роботу, застосовуючи Agile-підхід”
Kormotech - глобальна сімейна компанія з українським корінням, найбільший виробник кормів для домашніх тварин в Україні. Провідний український виробник харчування для котів та собак увійшов до ТОП-50 світових виробників петфуду.
Оборот компанії за 2023 рік: $152 млн.
Обсяг продажів за 2023 рік: 77, 4 тис. тонн.
Інтерв'ю з Ростиславом Вовком, співвласником Kormotech: "Ми інвестуємо 60 млн євро у новий завод у Литві"