Драйвери економіки. ТОП-10 компаній

Кейси компаній, які попри війну та кризи продовжують масштабні інвестиції, започатковують нові проєкти та ведуть вперед своїх галузі та всю країну.

Пропонуємо Вашій увазі ретельно відібрані редакцією "Топ-100" кейси 10 компаній, які представляють різні галузі економіки України.

Ми свідомо обирали компанії з різних сфер діяльності: ГМК, аграрний комплекс, ритейл, харчова промисловість, фармацевтика, IT та телеком. Усі десять кейсів — це історії провідних компаній України, знані бренди як у країні так і за кордоном, які є лідерами у своїх галузях. Це великі роботодавці, та платники податків, представники прозорого чесного бізнесу.

Вони всі різні, але назагал ці кейси мають спільну рису. Усі десять компаній протягом повномасштабної війни продовжили реалізовувати та планувати великі інвестиційні проекти як в Україні так і за кордоном. Усі обрані бренди продовжили активно підтримувати сили оборони та гуманітарні програми. Усі представлені «Драйвери економіки» з початку війни попри понесені втрати у активах та людях продовжують активно розвивати власне виробництво, логістику, програми підтримки кадрів. Ба більше — вони всі продовжують позитивно впливати на розвиток регіонів, у яких ведуть виробничу або комерційну діяльність, а також стимулюють розвиток своїх галузей.