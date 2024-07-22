Друга зустріч ком’юніті «Майстерня сенсів» від Womo відбудеться вже цього тижня

24 липня 2024 року відбудеться знакова подія для всіх, хто хоче долучитися до спільноти Womo, жіночого онлайн видання, яке надихає та об'єднує українок

Зустріч під гаслом «Запали у собі світло» першочергово про внутрішній ресурс, на який кожна з нас може вплинути. З давніх-давен, жінки збираючись разом давали одна одній натхнення, сил та підтримку. Усі ці кроки були направлені на зміцнення внутрішнього вогника, аби повертаючись домів, жінка несла в собі яскраве світло внутрішньої сили. Світло як символ наснаги, сили та добробуту є важливим елементом і для нас сьогоднішніх. Тож розпалюймо його разом, аби перемогти темряву.

Наші спікери:

Людмила Богуш: бізнес-тренерка світового рівня. Авторка технології При-Цільного Тайм-менеджменту. Засновниця та власниця компанії BogushTime — лідера інноваційної освіти в Україні. 30 найбагатших людей України за версією Форбс. ТОП-100 успішних жінок України. Авторка та власниця патенту на органайзер-планувальник BogushBook. Ідейна натхненниця проєкту – фестиваль «Карта Мрії». Авторка книг: «Як досягати цілей. Практичні поради», «Як створити Давида? 88 порад. Робочий зошит тренера».

Тема: Fight Back — ти сильніший за обставини

Наталія Кравець: експертка продукції для дому преміумсегмента.

Власниця компанії «Monet home collection». Керуючий директор ТЦ Домосфера 2008-2021 рр. Організаторка проєкту «Щирі», організаторка виставки “Ceramik Art Week”.

Теми: Створи свій щасливий дім. Домашнє середовище може відігравати ключову роль у боротьбі зі стресом та підтримці нашого ментального здоров’я:

— Ваш стіл, як оаза усвідомленого харчування.

— Здоровий сон, як засіб боротьби зі стресом.

Ніна Домбровська: співзасновниця компанії Beehive Cosmetics.

Тема: Золото впевненості всередині тебе. Шлях створення Beehive Cosmetics.

Ольга Низенко: компанія AB InBev Efes Ukraine, Національний менеджер з розвитку кегового пива

Тема: Ключові стратегії успішного партнерства в продажах: клієнтський сервіс як основа побудови довгострокового партнерства. Секрети досягнення партнерства на умовах win-win.

Юлія Ярмоленко: Голова наглядової ради компанії «Київський БКК», депутатка Київської міської ради, волонтерка, професорка, лідерка та експертка з щастя.

Тема: Щастя у війну на рівні особистості, підприємництва та країни.

Ведучий: В’ячеслав Матюхін

А також на гостей чекають фото та відеозйомка, частування, смачний фуршет від ресторану BOHO, Італійське ігристе San Mare Prosecco, крутий настрій та приємні подарунки.

Генеральний партнер:

Monet home collection — мультибрендові бутики преміального домашнього текстилю, посуду та декору всесвітньо відомих фабрик, які займають провідні позиції на світовому ринку: Blumarine home, Brinkhaus, Fazzini, Aquanova, Michael Aram, Wolf1834, Deshoulieres, Robert Welch, Arthur Price.

Партнери заходу:

Компанія BogushTime

Бренд ювелірних подарунків LOVE YOU

Компанія AB InBev Efes. Ми мріємо про більше, наповнюючи майбутнє радісними моментами!

BOHO. Культ Задоволення — ресторан паназійської кухні та оригінальних коктейлів,

Італійське ігристе San Mare Prosecco. Живи в стилі Італія. Живи в стилі San Mare.

Солодкий партнер — Київський БКК — барвуємо життя солодким щастям!

Бутік Colette Fashion Group

Бренд головних уборів та аксесуарів SemaHats

Водний партнер “Моршинська”

Beehive Cosmetics — твоя золота есенція впевненості

Інформаційні партнери:

33 канал, Перший Бізнесовий, Ділова столиця, MMR, Delo.ua, Постфактум, STAR BROTHERS, Best People Club, FEMIDA.UA, Studio of my Dreams, TrueUa info, Cabinet Boss

Дата: 24 липня 2024 р.

Час: з 11:00 до 17:00

Місце: вулиця Івана Федорова, 4

Квитки: 500 гривень, за посиланням

Реєстрація: за посиланням

«Майстерня сенсів» — це регулярні зустрічі у колі однодумців, де ми ділимося досвідом та знаходимо підтримку; надихаємося історіями успіху та досягненнями одна одної; створюємо безпечний простір для своїх мрій, цінностей та прагнень; разом розвиваємося, навчаємося та йдемо до своїх цілей. А також, і це зараз дуже важливо, шукаємо способи відновлення ресурсу.