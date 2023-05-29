Філософія AENO: запровадження інновацій та сталого розвитку в індустрію побутової техніки

Зміна клімату, відходи та токсичність стали серйозною проблемою для споживачів у всьому світі. Це призвело до переходу до сталого виробництва та споживання. Бренди, які не можуть адаптуватися до цієї тенденції, ризикують втратити частку ринку, а ті, хто адаптується, можуть отримати конкурентну перевагу задовольняючи попит споживачів на екологічно чисті продукти.

Олена Крочак, Business Development Director AENO, міжнародного бренду розумної побутової техніки, представленого більш ніж у 25 країнах, пояснює, чому сталість стала вирішальним чинником у розвитку бренду і чому вона має бути частиною філософії кожної компанії.

AENO робить крок до реалізації сталого бачення малої побутової техніки, що відповідає способу життя, потребам та цінностям споживача. Філософія бренду не тільки фокусується на розвитку технологій та функціональності, а й враховує різні потреби, смаки та спосіб життя людей. Це встановлює нові стандарти для галузі та надає споживачам покращений досвід з мінімальним впливом на навколишнє середовище.

AENO прагне скорочувати кількість відходів та домагатися постійного покращення показників переробки за рахунок оцифрування паперових інструкцій та використання екологічно чистих пакувальних матеріалів. Енергозберігальні технології в продуктах AENO знижують споживання енергії на етапі експлуатації, роблячи їх більш екологічними.

Прихильність бренду до принципів сталого розвитку корисна не тільки для планети; це також має переваги для бізнесу. Концепція «зеленого» бізнесу дозволяє компаніям зрозуміти свою глобальну роль і той багатогалузевий вплив, який вони можуть мати. Пропонуючи нові продукти, створені в гармонії з навколишнім середовищем, компанії можуть задовольнити потреби споживачів, які все більше піклуються про навколишнє середовище, а також зміцнити свій бізнес у довгостроковій перспективі.

За словами Олени Крочак, довіра до бренду наразі актуальна як ніколи. Споживачі шукають свіжі рішення, чіткі повідомлення та обіцянки, що підтверджуються надійними продуктами та комунікацією, перевіреною до найдрібніших деталей. Щоб відповідати цим вимогам, компанії повинні розуміти потреби та очікування своєї аудиторії та бути на крок попереду.

Прагнення AENO до сталого розвитку – це основна частина філософії бренду. Ставлячи на перше місце стійкість у всіх аспектах життєвого циклу продукту, AENO встановлює нові стандарти для галузі.